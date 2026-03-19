Starfield pourrait bientôt réserver une autre belle surprise à des millions de joueuses et de joueurs. Seulement, un problème mettrait des bâtons dans les roues du studio.

Trois ans après sa sortie, Starfield n'a pas encore tiré sa révérence. Bien au contraire, le bébé interstellaire de Bethesda compte bien prolonger encore un peu sa longévité. Après un retour prévu dans moins d'un mois, il pourrait même aller encore plus loin. Seulement, tout ne serait pas si simple pour le studio. De nouvelles informations officieusement risquent de faire tomber la hype pour toute une communauté de joueuses et de joueurs.

De la poussière d'étoile dans les rouages de Starfield

Il y a quelques jours, Bethesda officialisait enfin la grande nouvelle attendue par les joueuses et joueurs PlayStation. Ça y est, c'est maintenant chose sûre : Starfield arrive sur PS5. Les intéressés n'auront d'ailleurs pas longtemps à attendre, puisque ce portage sortira pas plus tard que le 7 avril 2026. Dans moins de trois semaines, donc. Cela signifie qu'il ne restera plus qu'une console de current gen à conquérir pour Starfield. Mais y arrivera-t-il seulement ?

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est sur le marché, les joueuses et joueurs peuvent légitimement attendre un portage de Starfield sur la nouvelle console hybride de Big N. D'ailleurs, le projet serait bien en cours chez Bethesda. En tout cas, c'est qu'avance l'insider réputé NatheTheHate sur le réseau social X. Quand un internaute l'interpelle pour lui poser la question, il répond avec certitude : « C'est en développement ». Seulement, il y aurait un hic.

En effet, la réponse de NatheTheHate ne s'arrête pas là. Au risque de décevoir les attentes des joueuses et joueurs, il ajoute que « tout ne s'est pas déroulé sans difficultés ». Bethesda rencontrerait des problèmes dans le processus de portage sur Nintendo Switch 2. L'insider ne rentre pas davantage dans les détails. Toutefois, on imagine qu'optimiser Starfield sur la machine n'est pas de tout repos. Malgré tout, quand on voit des titres comme Final Fantasy 7 ou Resident Evil Requiem réussir à rejoindre le catalogue, on peut espérer que le projet finisse par aboutir. Alors, comme le dit le leaker, on n'a plus qu'à « croiser les doigts et espérer que tout se passe pour le mieux » en laissant les équipes de développement faire leur travail.