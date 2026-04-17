La sortie de Starfield sur PS5 aura décidément fait couler beaucoup d’encre. Après trois ans d’exclusivité aux consoles Xbox, le dernier RPG de Bethesda a enfin débarqué sur PlayStation le 7 avril dernier, pour le plus grand plaisir de certains joueurs qui n’attendaient que cela depuis longtemps. Malheureusement, ce qui devait être un bel événement a finalement viré au cauchemar en raison de nombreux bugs, qui tendent à rendre le titre injouable sur la machine. Un premier patch est toutefois maintenant disponible, même s’il n’est pas pour tout le monde.

Starfield s’offre une première mise à jour sur PS5 Pro

En effet, comme annoncé par Bethesda en début de semaine, les équipes sont désormais à l’œuvre sur une série de correctifs destinés à améliorer la situation, en particulier pour tout ce qui touche aux crashs remontés par la communauté du jeu. Et comme promis pour l’occasion, un premier patch a ainsi été déployé hier, même s’il ne concerne pour l’instant que la version PS5 Pro. « [Ce] correctif rapide résout les plantages survenant lors de l’utilisation des paramètres ‘Enhanced’ » indiquent les créateurs de Starfield.

Que les possesseurs de la PS5 se rassurent : un autre patch est toutefois en préparation, avec des « correctifs additionnels » qui devraient arriver dès la semaine prochaine pour s’attaquer aux crashs et aux freezes qui touchent également cette version. « Merci à tous ceux qui ont contacté notre service d’assistance, cela nous a été d’une aide précieuse » conclut alors Bethesda à ce sujet, devant la colère grandissante des joueurs. Car dans la pure tradition du studio, il semble malheureusement que cette mise à jour ait fait plus de dégâts qu’autre chose chez certains.

Les joueurs partagent leur mécontentement

« Votre patch a cassé la version PS5 de base… Je ne peux pas dire que je suis surpris, je suis juste encore une fois déçu » déclare notamment un joueur de Starfield, vidéo à l’appui. Et il est visiblement loin d’être le seul, puisque beaucoup de joueurs PS5 Pro affirment également rencontrer davantage de problèmes depuis le déploiement du dernier patch, qui tend à rendre l’expérience encore plus chaotique. « J’ai remarqué aussi. Avant le patch ça ne crashait pas autant » assure par exemple un autre joueur en réponse au premier.

« Ça a cassé la version PS5 Pro aussi. J’ai exactement le même problème » confirme un troisième. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres. « Ma PS5 Pro a crashé dix minutes après la mise à jour, je ne peux plus jouer en mode ‘Enhanced’ » déplore enfin un dernier, avant d’expliquer avoir redémarré Starfield pour voir le jeu crasher encore une fois cinq minutes après. Et c’est sans compter les joueurs PS5, qui se sentent quelque peu floués par le fait que Bethesda ait privilégié la version PS5 Pro avec ce premier patch.

« Vous corrigez un bug pour, littéralement, 1% des joueurs qui possèdent la PS5 Pro ? Pendant que nous autres sur PS5 pouvons à peine jouer au jeu et devons probablement attendre deux semaines pour profiter d’un jeu que nous avons déjà payé ? ‘La semaine prochaine’, c’est une blague » dénonce-t-il. Bref, autant dire que les choses sont encore loin d’être gagnées pour Bethesda, qui va avoir du pain sur la planche pour faire de Starfield le titre que les joueurs PS5 attendaient depuis plusieurs années maintenant.

Source : Bethesda