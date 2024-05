La nouvelle mise à jour majeure de mai 2024 pour Starfield est en ligne ! Elle permet notamment de rendre le jeu plus beau, plus fluide ou entre les deux, et d'améliorer l'expérience globale.

L'épopée Starfield se prolonge et l'on sait quand le DLC Shattered Space pourrait sortir. Selon Tom Warren de The Verge, l'extension pourrait débarquer en septembre prochain. En sachant que c'était déjà le mois de lancement du jeu principal, ça peut se tenir. Reste à savoir quand l'annonce sera faite, mais le Xbox Showcase 2024 parait être le meilleur endroit pour cela puisqu'il sera suivi par des millions de personnes à travers le monde. Mais on parle ici d'un contenu payant, alors que des nouveautés gratuites et très attendues viennent d'arriver.

Un patch 60fps pour Starfield sur Xbox Series X

Après avoir écarté toute possibilité de faire tourner Starfield au-dessus des 30fps sur Xbox Series X, Bethesda rétropédale. L'énorme patch disponible aujourd'hui offre de nouveaux modes de jeu visant à prioriser les effets visuels, la fluidité ou un mélange des deux. Néanmoins, certaines portes vous seront fermées si vous n'avez pas l'écran adéquat.

Si vous n'êtes pas équipés d'un moniteur ou d'une télé 120 Hz compatible VRR, vous pourrez faire tourner le jeu en 30 ou 60fps. Avec un tel framerate sur console, il y a évidemment des concessions et les détails des effets visuels, de l'éclairage ou du nombre de PNJ sont réduits. Bethesda souligne également que Starfield est sujet à des problèmes de tearing en 60fps - le phénomène qui fait que l'image se déchire en deux -, si l'écran n'a pas l'option VRR. Si vous êtes cette fois équipés d'un appareil 120Hz Variable Refresh Rate, à vous un compromis souvent préféré par les joueurs : le 40fps. Ce sera donc plus fluide, mais la différence visuelle ne sera pas aussi prononcée qu'en 60fps. À vous de voir si les graphismes prévalent sur les performances ou inversement.

Vous n'accordez pas autant d'importance que cela à la technique ? Des changements notables ont également été appliqués à Starfield avec la dernière update. C'était une promesse qui est tenue : les cartes sont désormais plus lisibles. L'éditeur explique ainsi avoir remplacé les points de surface par des marqueurs de terrain, et avoir fait en sorte que les points d'intérêts soient sur les cartes des villes. Pour les plus grandes cités, il y a même d'autres marqueurs qui ont une double utilité. La première, c'est de pouvoir se souvenir de l'emplacement d'un marchand par exemple. La seconde, c'est de s'en servir comme de lieu de voyages rapides.

Les autres nouveautés (personnalisation des vaisseaux, NG+...)

La mise à jour du 15 mai 2024 permet d'ajouter d'autres options de gameplay à Starfield. Après installation de celle-ci, vous pourrez augmenter les crédits des marchands, votre charge maximale ou avoir un accès à la soute d'un vaisseau depuis l'inventaire. Les mécaniques de survie, qui avaient été discutées il y a quelque temps par les équipes, gagnent également en souplesse et en profondeur. Vous pouvez en effet choisir les effets de la nourriture ou des dangers environnementaux auxquels vous ferez face durant l'exploration de chaque planète. Si la difficulté n'était pas assez élevée jusque-là, et que vous n'avez pas de PC pour profiter des mods, sachez qu'un niveau « Extrême » a été implémenté. En plus de cela, les combats spatiaux seront plus compliqués pour tout le monde. Peu importe le mode de difficulté sélectionné.

Pour vous rendre sur les planètes de Starfield, il va bien falloir investir et personnaliser des vaisseaux. Afin de ne faire qu'un avec votre maison volante, le patch repousse les limites de la customisation avec un système « similaire système de décoration des avant-postes ». Vous pourrez jouer à être Valérie Damidot dans D&CO avec de nouveaux modules décoratifs, tandis que la configuration intérieure de chaque navire pourra être retouchée. Concernant le New Game Plus, là encore, ça bouge. « Désormais, après être entré dans l'Unité, vous aurez la possibilité de modifier votre apparence et vos traits, vous permettant ainsi de choisir qui vous incarnerez dans votre nouvel univers » précise Bethesda. Enfin, d'autres éléments sont disponibles dans Starfield pour désactiver la caméra de dialogue, faciliter la navigation dans les menus durant des échanges etc.