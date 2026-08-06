Pour cet ancien développeur de Bethesda, Starfield a commis beaucoup d’erreurs qui expliquent qu’il ne soit « pas génial », et il nous livre son avis bien tranché à ce sujet.

Pour des millions de fans de RPG à travers le monde, l’arrivée de Starfield était supposée devenir l’un des nouveaux moments charnières dans l’histoire de Bethesda. Malheureusement pour le studio, l’épopée spatiale a finalement éprouvé bien des difficultés à convaincre pleinement le public, échouant ainsi à reproduire le succès de franchises comme Fallout ou The Elder Scrolls par exemple. Et il n’y a pas que les joueurs qui le pensent. Nate Purkeypile, ancien développeur chez Bethesda, est lui aussi de ceux qui trouvent que Starfield « n’est pas génial ».

Un ancien développeur de Starfield se montre très critique sur le jeu

« Ce n’est pas que je trouve le jeu mauvais, je trouve qu’il n’est pas génial », a-t-il déclaré sans détour à l’occasion de son passage sur la chaîne The Examined Game. Car ce dernier a beau avoir contribué au développement du jeu en tant qu’artiste environnemental, cela ne l’empêche pas d’avoir un regard critique sur la façon dont Bethesda a conçu le projet. Notamment vis-à-vis de tout ce qui concerne le côté procédural. « Si j'avais été aux commandes de Starfield, je ne m'y serais pas du tout pris comme ça », affirme-t-il.

« J'aurais fait une poignée de planètes avec des environnements conçus sur mesure. Parce que même en jouant à Starfield après sa sortie, je tombais sur des lieux qui se répétaient pendant la quête principale. Pendant la quête principale, quand même », insiste Purkeypile. « Très tôt, j'établissais déjà un parallèle avec Mass Effect 1 et la façon dont ces planètes procédurales réutilisaient toujours le même donjon. Je me disais : je ne crois pas que ce soit une bonne idée », explique alors l’ex-développeur de Bethesda.

« Pour moi, si on se lance dans le concept des milliers de planètes, il faut aller au bout de la logique No Man's Sky et générer réellement du contenu inédit en permanence. Pas juste assembler des morceaux existants de façon légèrement différente. Ça, ce n'est pas du procédural : j'appelle ça des ‘patchworks spatiaux’ ». Comme le précise Purkeypile, il semblerait toutefois que cela n’ait jamais été l’objectif de Todd Howard pour Starfield. « C’est sans doute un désaccord de fond, tout simplement », reconnaît-il. « Je suis en profond désaccord ».

Le jeu manque cruellement de la touche Bethesda à ses yeux

Car pour le développeur, ce que Bethesda a échoué à faire avec Starfield, c’est précisément reproduire ce qui rend habituellement ses productions si spéciales. « La façon dont les points de repère sont disposés, le plaisir d’être surpris repose précisément sur l’absence de contenu recyclé et sur une réelle intention derrière l’emplacement de chaque chose, derrière sa raison d’être », explique-t-il. « Quand vous arrivez dans la grande ville de Starfield, elle est immense, mais dès que vous en sortez, il n'y a plus rien ».

« Et là on se dit : ça ne tient même pas debout comme monde. On sent le ‘Bon, on n'a pas eu le temps d'en faire plus’. Et c’est évident, puisque le temps est parti sur les autres planètes, et qu'on ne peut pas tout faire. Alors il ne reste que cette ville. D'un point de vue level design environnemental, je trouve ça assez incohérent », conclut alors Purkeypile. Autant dire qu’il s’agit d’un avis particulièrement tranché, donc, et surtout très honnête de sa part. Mais nul doute que beaucoup de joueurs de Starfield partageront sa vision des choses.

De nouveaux contenus arriveront en 2027

En attendant, loin de se laisser démonter par la réception initiale du jeu, Bethesda a récemment renouvelé son intention de continuer à exploiter Starfield dans le futur, ce dernier étant ouvertement qualifié de « volet important de [son] avenir ». D’ailleurs, comme nous le savons, de nouveaux contenus sont désormais en approche pour 2027, qui marquera notamment l’arrivée de diverses nouveautés liées aux Starborn, de quêtes inédites mais également d’améliorations dans le gameplay, conformément aux retours des joueurs.

Source : The Examined Game