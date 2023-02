S’il ne fera pas partie des grosses sorties jeux vidéo de mars 2023, Starfield ne devrait cependant plus tarder à pointer le bout de son nez. La très grosse exclusivité Xbox est en effet attendu dans le courant de l’année et certaines rumeurs, et même Bethesda d'ailleurs affirment qu’il arriverait d’ici cet été. Mais avant ça, le jeu devrait se montrer une ultime fois et sa présentation serait même imminente.

Starfield devrait se montrer sous peu !

C’est Microsoft lui-même qui l’a dit, Starfield sera montré dans les prochains mois et aura le droit à un live entièrement dédié à sa petite personne. Quoi de plus normal qu’une grosse mise en avant pour l’un des jeux les plus attendus de l’année. Ça fait en effet des années que Bethesda nous bassine avec son RPG XXL extrêmement ambitieux et les premières vidéos de gameplay avaient rendu les fans complètement fous.

Le hic, c’est que pour le moment, on ne sait toujours pas quand Starfield daignera se montrer. Toutefois, plusieurs personnes généralement bien informées, notamment l’insider qui avait leaké le jeu avant l’heure en 2018, mais aussi le très informé Andy Robinson (VGC) affirment que la présentation de Starfield est pour bientôt et que son annonce devrait être imminente. Il se dit d’ailleurs que ce serait même pour les semaines qui arrivent. Alors non, nous n’avons pas de date précise dans l'immédiat, mais l'étau se resserre, et une bonne fois ce coup là.

J'ai entendu dire que l'annonce du showcase Starfield est imminente.

Qu'attendre de ce showcase ?

Ce qu'on attend évidemment, c'est avant tout davantage de gameplay concret et un peu de voyage spatial. Les dernières présentations officielles du jeu commencent à dater et Starfield a certainement évolué entre temps. Il serait d'ailleurs déjà jouable, même si visiblement tout n'est pas rose. La dernière fois que Bethesda a pris la parole, c'était pour nous parler des quêtes du jeu et de sa narration. Le studio nous avait également dit à quel point son jeu était immense et ses possibilités nombreuses.

Ce que l'on voudrait maintenant, c'est le voir. Jusqu'ici, mise à part quelques phases de jeu terrestres, nous n'avons pas vu le vide spatial plus que ça. Même si les developpeurs nous annonce plus d'un milliers de planètes. Si on sait que l'on pourra se monter un vaisseau et toute une équipe à son bord, on n'a pas encore vu à quoi tout ceci pourrait ressembler. Il en est de même d'ailleurs pour la création de base au sol, à peine survolé lors d'une courte séquence de gameplay.

En réalité, Starfield s'est montré durant près de 30 minutes déjà (depuis son annonce), mais il n'a fait qu'effleurer ce qu'il nous promet. Et si les ambitions sont énormes, les fans attendent encore de se faire décrocher la mâchoire. D'autant plus que ces dernières années, les joueurs sont devenus de plus en plus méfiants concernant l'état dans lequel sortent les jeux et on ne peut pas leur en vouloir. Les carambolages de AAA se multiplient malheureusement. Pour ce qui est de Starfield d'ailleurs, la sortie pourrait être compliquée. Bethesda doit donc impérativement rassurer les fans en montrant ce que son poulain a dans le ventre.

Maintenant, nous n'avons plus qu'à surveiller de près une annonce officielle de chez Xbox ou Bethesda.

Et vous qu'attendez-vous de ce Starfield ?