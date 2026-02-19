Depuis plusieurs semaines, les bruits de couloir abondent quant à ce que Bethesda prépare en coulisses pour Starfield. Il serait notamment question d'une refonte majeure, potentiellement en complément d'un second DLC après le très décevant Shattered Space. Soit un traitement similaire à celui de Cyberpunk 2077 par CD Projekt RED afin d'accompagner la sortie de l'extension Phantom Liberty. Todd Howard, le grand manitou du géant américain, a enfin apporté quelques précisions à ce sujet, et il faudra visiblement mettre un peu d'eau dans son moteur interstellaire.

Des changements à venir bientôt sur Starfield, mais a priori pas sous forme de supernova

Trois ans après sa sortie, Starfield n'a probablement pas connu le succès intergalactique espéré par Bethesda. Le titre a au contraire connu une réception plutôt timide, notamment en raison de bugs, problèmes de performance, mais aussi d'une formule qui paraissait de nos jours un peu archaïque et peu adaptée à une immense galaxie de planètes à explorer, la plupart générées procéduralement et donc peu palpitantes à arpenter. L'extension Shattered Space déployée l'année suivante n'a malheureusement pas arrangé les choses, bien au contraire, avec une nouvelle aventure globalement très moyenne, même si cette fois centrée sur une seule planète.

Bethesda n'a cependant pas baissé les bras et continue de travailler sur Starfield, notamment via une seconde extension qui se fait désirer, mais aussi potentiellement un portage sur PS5, voire Nintendo Switch 2. Enfin, il serait question d'une mise à jour majeure visant à redonner un coup de fouet au RPG spatial. Dans une interview auprès de Kinda Funny Games, Todd Howard a officiellement donné des nouvelles à propos des plans du studio pour son dernier titre en date. Et bien que tout cela approcherait enfin à grands pas, il ne serait hélas pas question de la révolution tant espérée par certains.

« Nous avons travaillé sur beaucoup de contenu Starfield qu'on aime beaucoup. Je peux dire à tout le monde que nous allons en parler très bientôt. On entre dans une phase où on va beaucoup parler de ce jeu et de nos plans à son égard. Mais j'ai vu beaucoup parler d'un 'Starfield 2.0' et je préfère mettre les choses au clair : il sera question d'une mise à jour qui va changer le jeu et utiliser l'espace de manières qu'on a pas vu jusque-là. Si vous avez adoré le jeu, ça devrait vous plaire. Par contre, si vous n'aviez pas aimé le jeu de base, que vous le trouviez ennuyeux, ça ne risque pas le modifier de manière assez significative pour vous faire changer d'avis », a ainsi déclaré Todd Howard.

Source : Kinda Funny Games sur YouTube