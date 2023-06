C’est bientôt le grand soir. Le 11 juin 2023, les joueuses et les joueurs vont enfin pouvoir découvrir un aperçu concret de Starfield. Le RPG s’est fait plus que discret depuis son annonce, malgré une présentation qui était encore trop pudique aux yeux de tous. Nouvelles informations, gameplay, détails sur les mécaniques de jeu de cette nouvelle licenec... le Xbox Showcase est particulièrement attendu au tournant. Comme chaque année, il devrait être le théâtre de jolies surprises, et l’une d’elle semble bel et bien avoir fuité avant l’heure.

Encore des images de la manette Starfield

On connaît l’attrait de Xbox pour les objets collectors et les manettes. Les plus médisants s’amusent à dire que la marque verte commercialise plus de pads que de jeux sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fuite devrait encore mettre un peu d'huile sur le feu. C’est désormais un secret de polichinelle, la firme de Redmond se préparerait à commercialiser deux accessoires aux couleurs de Starfield. Un casque et évidemment une manette. Comptez environ 125€ pour le premier et 75€ pour le second d’après le leaker français très fiable Billbil-Kun. Si Microsoft est parvenu à garder le secret sur son casque, la manette fait quant à elle l’objet de nouvelles fuites qui nous montrent toujours plus son design.

Deux nouvelles images de la manette collector Starfield circulent en effet sur Reddit et les réseaux sociaux. L’occasion de découvrir son packaging, son dos rouge accompagné d'un logo et quelques informations supplémentaires. Sa description officielle quant à elle se résume en trois points :

Voyagez parmi les étoiles grâce aux couleurs de Constellation (faction du jeu)

Poignée interstellaire inspirée par le tableau de bord d’un vaisseau spatial

Gâchettes transparentes : voyez les moteurs couleur bronze vibrer à l’intérieur

A ce stade difficile de parler de rumeurs tant tous les astres sont alignés et les images s'accordent. Reste maintenant à voir quelle allure aura le fameux casque et si Microsoft va vouloir capitaliser jusqu’au bout sur l’engouement autour de son RPG avec une console collector aux couleurs de Starfield. On devrait être fixés bien assez tôt. Il ne fait à ce stade plus de doute que ces accessoires seront révélés dans la soirée de ce dimanche 11 juin 2023, lors du Starfield Showcase. Pour mémoire, le jeu est toujours attendu pour le 6 septembre 2023.