Dans quelques semaines, cela fera 5 ans que Starfield a été annoncé. Starfield devait paraître en 2022, mais après plusieurs reports, le titre en monde ouvert sortira finalement le 6 septembre 2023. Qu'attendre de Starfield ? Les fans, eux, souhaitent voir Bethesda livrer un jeu aussi légendaire que The Elder Scrolls V : Skyrim. Des attentes extrêmement élevées, surtout à l'heure où Microsoft manque clairement d'exclusivités majeures sur Xbox. Une chose est sûre, le titre ne sera pas pour tout le monde. L'ESRB, organisme de classification des jeux vidéo, considère Starfield comme un jeu réservé à un public mature.

Starfield, le Cyberpunk 2077 de l'espace ?

Sur son site officiel, l'ESRB classe Starfield comme un jeu destiné à un public adulte, classé « Mature 17+» . D'après la descriton du jeu sur le site de classification, il faut s'attendre a des gunfights plutôt charger en effet et en hémoglobine. L'ESBR nous parle de combats rapides avec de nombreux coups de feu, des hurlements de douleur, des explosions, etc. La routine pour les amateurs de shooter, mais la mention combat rapide nous laisse à penser que les 60fps promis par Phil spencer ne seront pas de trop ici. En espérant que les gunfights soient au minimum plus réussi que ceux de Fallout 4 et 76 en tout cas.

Visiblement, les affrontements ne sont pas les seules sources de violence graphique puisque l'ESRB affirme que certains environnements seront jonchés de cadavres ou ensanglantés. Enfin, il est fait mention de sexe avec notamment des dialogues explicites ou des mises en situation suggestives, mais aussi d'une drogue nommée "Aurora". L'exploration spatiale s'annonce donc épicée. Notez qu'il est également fait mention d'achats in-game, ce qui suggère qu'il y aura certainement de petits DLC cosmétiques.

Ce sera PEGI 18 chez nous évidemment.

Une exclusivité attendue au tournant

Vous l'aurez compris, Starfield contiendra sexe, drogue et violence. Nous vous avons épargné les phrases particulièrement crues visibles dans la description, mais vous pouvez toujours aller les voir par vous-même. Tout cela n'est pas sans rappeler un certain Cyberpunk 2077, qui ne s'interdit absolument rien. Alors que les joueurs attendent beaucoup de Starfield, Phil Spencer montre un certain pessimisme à l'approche de la sortie du titre. Selon lui, le jeu de rôle en monde ouvert ne permettra pas de concurrencer ses rivaux Sony et Nintendo. Starfield sortira le 6 septembre prochain sur Xbox et PC. Il sera intégré dans le Game Pass "day one".