Vous pensiez que Starfield était déjà fini ? Erreur ! Bethesda a encore de grosses surprises à venir pour son jeu d'exploration spatiale et donne de nouveaux détails.

Starfield a mis du temps à être réhabilité dans le cœur des joueuses et des joueurs. Pour autant, l'engouement qui animé la communauté Xbox avant sa sortie s'est quelque peu éteinte depuis sa sortie en 2023, avec une communauté bien moins vivace aujourd'hui. Cependant, les équipes de Bethesda sont loin de vouloir abandonner leur petit et prépare encore de nouvelles mises à jour avec des surprises que beaucoup attendent.

Starfield se prépare à redécoller

Bethesda ne le cache pas, il souhaite apporter de grands changements dans Starfield prochainement. Le studio planche sur de grosses nouveautés pour le jeu. Mais il n'a pas souhaité en dire trop jusqu'à présent. Toutefois, il semble enfin décidé à nous en dire davantage. Dans un nouveau Developer Spotlight, le producteur senior Timothy Lamb prend la parole pour donner quelques détails alléchants.

Fort de ses expériences acquises sur les licences The Elder Scrolls et Fallout, Lamb fait partie des personnes qui dessinent la feuille de route de Starfield. Ainsi, il est en mesure d'expliquer la vision qu'il avait derrière sa conception, notamment le fait qu'il s'agissait de « rassembler quatre jeux en un » compte tenu de toutes les possibilités offertes par l'aventure spatiale.

Celle-ci va encore s'enrichir à l'avenir, Lamb l'assure, promettant des « mises à jour gratuites et des fonctionnalités que les joueurs demandent ». Il se permet quelques précisions supplémentaires, mentionnant le travail de ses équipes sur « le gameplay dans l'espace dans le but de rendre les voyages plus gratifiants ». Voilà qui collerait notamment avec le leak concernant un potentiel mode croisière pour Starfield.

Tim Lamb laisse également entendre que tout un tas d'autres nouveautés arrivent pour plus de « fun ». Il ne manque pas non plus d'évoquer un « nouveau dlc scénarisé ». Tout cela représente un chantier décidément conséquent. C'est le genre d'initiative qui aurait tendance à nous laisser penser, comme certaines rumeurs le rapportent, que Starfield pourrait bien arriver sur PS5 et Nintendo Switch 2 dans un futur plus ou moins proche.