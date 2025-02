Depuis sa sortie, le RPG spatial Starfield a reçu plusieurs mises à jour importantes. Ajout d’un buggy terrestre, amélioration des cartes des villes, lancement du DLC Shattered Space… Le jeu ne cesse d’évoluer. Mais cette fois, l’annonce en question semble totalement inédite.

Une grosse surprise Starfield

Les joueurs de Starfield pourraient avoir droit à une grosse surprise très bientôt. Un leaker bien informé affirme que Bethesda prépare une annonce inattendue pour la semaine prochaine. Alors, de quoi s’agit-il ? Un portage sur PS5 ? Une nouvelle extension ? Ou une surprise que personne n’a vu venir ?

C’est la grande question qui agite la communauté Starfield. Depuis quelque temps, Microsoft multiplie les portages de ses exclusivités. Hi-Fi Rush, Pentiment et Sea of Thieves ont déjà quitté l’écosystème Xbox. Et plus récemment, Bethesda a confirmé que Indiana Jones and the Great Circle sortira aussi sur PlayStation 5 au printemps 2025.

Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur un portage de Starfield sur PS5. D’autant plus que Sony prépare un State of Play la semaine prochaine. Si l’annonce concerne bien l’arrivée de Starfield sur PS5, l’événement de Sony serait le moment parfait pour la révéler.

Un deuxième DLC en préparation ?

Autre possibilité : l’arrivée d’un nouveau DLC Starfield. Todd Howard avait confirmé que Bethesda travaillait sur une deuxième extension. Pour l’instant, aucune info officielle n’a filtré, mais les attentes sont grandes. Le premier DLC, Shattered Space, a été bien accueilli. Il a introduit une nouvelle intrigue, des zones inédites et du contenu supplémentaire. Un second DLC pourrait enrichir encore plus l’univers, avec de nouvelles planètes, des factions inédites et du gameplay amélioré.Si Bethesda veut maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme, une nouvelle extension serait une annonce logique.

Mais le leaker Odahfield, à l’origine de cette rumeur, a précisé un détail intrigant : l’annonce Starfield ne serait pas celle à laquelle s’attendent les joueurs. Cela signifie peut-être que ce n’est ni un portage PS5, ni un nouveau DLC. Alors, qu’est-ce que Bethesda pourrait bien préparer ?

Certains évoquent une mise à jour massive avec des ajouts de gameplay inédits. D’autres rêvent d’un mode multijoueur, même si Bethesda n’a jamais laissé entendre que ce serait une option. Il pourrait aussi s’agir d’un partenariat spécial, d’un contenu gratuit ou même d’un mode survie. Pour le moment, aucune confirmation officielle. Il faudra patienter encore un peu avant d’en savoir plus.

