Starfield est la sortie événement pour cette deuxième moitié de 2023. Le jeu ne s'arrête plus et s'illustre encore avec des chiffres toujours plus important pour Bethesda.

Starfield était l'un des jeux les plus attendus de 2023. Depuis son annonce en 2018, il n'a cessé d'augmenter l'engouement qu'il l'entoure de par ses nombreux trailers et surtout la communication importante qui l'entoure. Alors que cela faisait 25 ans que Bethesda ne présentait plus de nouvelle licence, Starfield sort enfin. Un nouveau titre qui, malgré la critique de certains joueurs, était particulièrement attendu. Après avoir signé le meilleur lancement d'un jeu Bethesda, le jeu passe encore un cap.

Starfield, un nouveau pic de joueurs important

Starfield est officiellement sorti le 6 septembre sur PC et Xbox. Le jeu étant disponible dès sa sortie sur le Game Pass, on aurait pu imaginer que Steam ne serait clairement pas le théâtre du succès du nouveau titre de Bethesda. Pourtant, ce dernier a dépassé en 3 minutes seulement le pic de joueurs en simultanés record de Skyrim. Alors que The Elder Scrolls 5 avait réuni pas moins de 287 411 joueurs à la même période au cours de ses 12 années d'existence, Starfield en a comptabilisé 325 520 en seulement 3 minutes. Un pic désormais à 330 723 joueurs qui le place à la 27e place dans les records de Steam DB, Skyrim occupe la 31e place.

On peut en toute logique se demander qu'en serait-il si le jeu n'avait pas fait partie du Game Pass ? Skyrim avait effectué son record le jour de sa sortie, le 10 novembre 2011 alors qu'il n'était pas encore question de ce service d'abonnement. On peut facilement imaginer que de nombreux joueurs n'ont pas acheté le jeu de par sa présence dans l'offre de Xbox évitant ainsi de débourser 70 euros. Serait-il même possible que Starfield réunisse plus de joueurs en simultanés entre Steam et le Game Pass que le record de PUBG ?

Un franc succès

Le battle-royal a placé la barre très haute avec un record de plus de 3 millions de joueurs en janvier 2018, le second n'est autre que Counter Strike Global Offensive qui enregistre un score un peu en dessous des 2 millions de joueurs. Il a en tout cas atteint le million de joueurs simultanés sur l'ensemble des plateformes il y a quelques jours, reste à voir s'il parviendra à atteindre de nouveaux sommets.

Starfield rencontre en tout cas un succès exponentiel. Microsoft annonçait fièrement il y a quelques jours que 6 millions de joueurs avaient déjà craqué pour le jeu seulement 24h après sa sortie. Un chiffre qui prenait en compte aussi bien les ventes digitales, que physiques, tout comme ceux qui ont lancé le RPG grâce à leur abonnement Game Pass. Ce n'est d'ailleurs pas tant surprenant que Starfield parvienne à briser le record de Skyrim. Les temps ont changé, et surtout, The Elder Scrolls 5 a permis à Bethesda de se tailler une belle réputation dont sa dernière production a amplement profité.