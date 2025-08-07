L'univers de Starfield pourrait bientôt s'étendre d'une manière que les fans n'osaient plus espérer. Des indices ont dernièrement fait surface, semant le doute et donnant déjà très envie !

Avec un œil attentif et de la patience, on peut parfois déceler les futures nouveautés à venir dans un jeu. En tout cas, c'est ce qui pourrait bien avoir été réussi tout récemment sur Starfield par un internaute qui a partagé sa découverte sur les réseaux sociaux. Alors que l'attente du portage PS5 fait beaucoup parler d'elle, Bethesda pourrait bien être en train de préparer du lourd pour accompagner cette sortie sur laquelle nous n'avons plus grands doutes.

Une révolution discrète en préparation pour Starfield ?

Les équipes de Bethesda tentent comme elles peuvent d'éponger les mauvaises impressions laissées par Starfield à son lancement. Il y a deux semaines seulement, elles ont teasé de gros contenus à venir. Nous ignorons encore quand, mais cela intrigue déjà. Dès lors, les attentes de la communauté sont reparties à la hausse et un premier élément pourrait bien avoir été déjà découvert.

En effet, le moddeur Xtcrefugee a pris le temps de scruter des centaines de lignes de code de Starfield après le déploiement de la dernière mise à jour PC. Bien que très rébarbative, cette activité a retenu son attention. Il se pourrait qu'il ait mis le doigt sur l'une des prochaines nouveautés du jeu. Si ça se confirme, ce serait l'un des ajouts les plus attendus des fans.

De fait, les fichiers de Starfield mentionnent à plusieurs reprises un système nommé explicitement « Cruise mode », ce que nous pourrions littéralement traduire par « Mode croisière ». Les différentes lignes de code associent ce mode à l'arrivée de vaisseaux, à des quêtes et, plus globalement, à des événements dynamiques comme des rencontres aléatoires dans l'espace.



© Zealousideal-Buyer-7 sur Reddit.

Vous commencez à voir vers où tout cela va ? Eh oui ! Cette découverte semble mettre en lumière l'ajout potentiel d'une fonctionnalité de voyage interplanétaire en temps réel. Exit alors les écrans de chargement ! Vous pourriez enfin vous balader bien plus librement dans l'espace. C'est précisément ce dont beaucoup rêvaient avant le lancement de Starfield en 2023.

C'est encore à confirmer, évidemment. Mais ce serait un changement fondamental dans l'expérience Starfield. Le jeu se rapprocherait alors bien plus d'un simulateur spatial. De même, la dimension roleplay n'en serait que décupler. Si les suppositions sont juste, les prochaines grosses nouveautés du jeu pourraient vraiment remettre des étoiles dans les yeux des fans.