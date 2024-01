Starfield, malgré ses nombreuses qualités, fait face à un manque de moyens de transport pour ses joueurs. Cependant, cette lacune est sur le point d'être comblée grâce à un mod en développement qui promet d'ajouter une expérience de pilotage assez unique en son genre. Un bon moyen de chambouler totalement l'expérience de transport/déplacement sur les planètes.

Un moyen de transport qui change tout sur Starfield

Conduire/piloter un mech, cela vous tente ? Le moddeur Jared Kohr a récemment partagé une vidéo montrant son travail en cours sur un mod pour Starfield. Bien que le projet soit encore en phase de finition, les premières images montrent un mod fonctionnant étonnamment bien. Cet ajout permettra aux joueurs de piloter leur propre mech, apportant ainsi une toute nouvelle dimension au gameplay de Starfield. Cerise sur le gâteau, il semble aussi possible de se battre avec. Que demande le peuple...

Bethesda, conscient du manque de moyens de déplacement dans Starfield, prévoit d'ajouter de nouvelles options de voyage dans les futures mises à jour du jeu. Le studio a confirmé le mois dernier que de nouvelles mises à jour du jeu seraient déployées environ toutes les six semaines à partir de février. Ces mises à jour incluront, en plus des nouveaux moyens de déplacement, des cartes de villes, une personnalisation élargie des vaisseaux, ainsi que de nouvelles options de gameplay. Le support pour AMD FSR 3 et Intel XeSS est également prévu prochainement. Histoire d'optimiser encore un peu plus le jeu.

La foire aux mods

Depuis son lancement, Starfield s'est illustré par une impressionnante variété de mods, rappelant l'engouement similaire pour Skyrim, l'autre création du même studio. La créativité de la communauté s'exprime pleinement, comme en témoigne un mod particulièrement original proposé il y a quelques mois. Celui-ci fusionne de manière inattendue l'univers de Star Wars avec celui de Thomas la Locomotive, transformant radicalement les vaisseaux du jeu en personnages du dessin animé célèbre.

Cette dynamique inventive de la communauté est soutenue par les efforts continus des développeurs. Starfield semble ainsi bien parti pour maintenir son attrait auprès des joueurs, qui, à l'image d'autres jeux, semblent déterminés à enrichir et faire évoluer son gameplay. Et cela, sur le très long terme.