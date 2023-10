Dès aujourd'hui, il est possible de télécharger un nouveau mod pour Starfield. Ce dernier a été conçu par un vétéran dans la communauté des moddeurs, et il promet de changer votre expérience de jeu.

Starfield a toujours été surveillé de près par la communauté de moddeurs. Après tout, nous parlons d'un jeu de Bethesda, le même studio qui nous a apporté Skyrim. Un titre qui a eu droit à une quantité de mods tout bonnement ahurissante. On pourrait aller jusqu'à dire qu'ils ont participé à forger la réputation du jeu. En tout cas, ils ont servi à faire vivre sa mémoire à travers les années. A tel point qu'encore aujourd'hui, des nouveaux mods pour Skyrim peuvent être retrouvés sur divers sites. Starfield devrait donc recevoir un traitement similaire et l'une des dernières création en date est d'ailleurs assez impressionnante.

Starfield se refait une beauté

Ce nouveau mod nommé Starfield HD Reworked Project nous vient des fours d'un certain Halk Logan. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, puisqu'il a déjà sorti des mods de ce genre pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Le but de sa création est notamment d'améliorer les textures in-game sans impacter les performances du jeu. On nous dit que toute carte graphique avec 6 Go ou plus de VRAM ne devrait pas perdre en fréquence d’images. Un descriptif prometteur pour un ajout qui ne pèse pas grand-chose. Il faudra compter 600 Mo pour le télécharger.

Il faut bien garder en tête que nous avons affaire à la première version du mod, élaborée en seulement deux semaines. Actuellement, il a une influence sur les textures des villes de Starfield et sur quelques surfaces çà et là. Il impacte également la foule qui se balade et le visuel du feu. Bon nombre d'ajouts supplémentaires sont à prévoir dans le futur, mais ce qui se trouve déjà dans la V1 du projet met des étoiles dans les yeux. Certains changements sont plutôt subtils, tandis que d'autres sont frappants. Cela donne envie de voir la suite, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience. Certains joueurs n'y vont en tout cas pas de maint morte et qualifient le projet de "mini remaster", rien que ça. On vous laisse apprécier le résultat :

Bethesda soutient le modding

Ce mod qui fait saliver fait partie d'une longue liste qu'il est possible de voir sur Nexus. Les chiffres sont pour le moins assourdissants : plus de 15 millions de créations ont été téléchargées pour Starfield via la plateforme. Todd Howard, le réalisateur du jeu et producteur chez Bethesda, en est bien conscient. Il en a justement parlé il y a quelques jours, et son avis sur la question est positif. « C'est aussi une question de savoir à quoi ressemblera Starfield dans trois mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ou cinq ans. C'est ce que sur quoi nous travaillons avec notre communauté de moddeurs. On apprend beaucoup et il y a une bonne base sur laquelle tout le monde peut se reposer ».

L'évolution de Starfield se fera donc étape par étape. Pour le moment, la communauté de moddeurs s'attèle à rendre l'expérience de jeu plus « agréable », plus fluide. Par exemple, il y en a un qui permet d'enlever les temps de chargement lorsqu'on voyage avec le vaisseau. Si on le combine avec le Reworked Project de Halk Logan, on peut se retrouver avec un Starfield plus fort que jamais. Il ne restera ensuite plus qu'à attendre l'arrivée des mods qui implanteront du contenu additionnel digne de ceux qu'on a pu voir naître dans Skyrim.