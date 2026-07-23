Une fonctionnalité que les fans ont réclamé dès la sortie de Starfield il y a trois ans de cela est enfin une réalité, quoiqu'officieusement pour l'instant.

Avec Starfield, Bethesda ne manquait certes pas d'ambition, mais leur exécution n'a malheureusement pas toujours eu les résultats escomptés. Tel est notamment le cas de l'exploration de centaines de planètes, qui n'a finalement pris pour la plupart que la forme d'instances procédurales rendant l'activité rapidement redondante. Autre gros point noir qui a rebuté plus d'un joueur sur le RPG spatial : des temps de chargement à outrance. Trois ans plus tard, une partie de ce problème a enfin trouvé une solution... sur PC, grâce à un moddeur.

Enfin un mod pour décoller d'une planète de manière fluide dans la version PC de Starfield

Si des moddeurs travaillent depuis trois ans à essayer d'éliminer la plupart des temps de chargement gangrénant Starfield, qu'il s'agisse d'ouvrir la simple porte d'un magasin ou de quitter une planète, un membre de la communauté a au moins trouvé un début de solution pour ce dernier point. 0xBobby a en effet récemment déployé sur Nexus Mods le mod « Seamless Takeoffs », mais dans une version bêta, qui permet comme son nom l'indique de quitter une planète sans temps de chargement intempestif.

Plus précisément, 0xBobby décrit ce mod que beaucoup de joueurs de Starfield appelaient de leurs vœux depuis des années en ces termes : « Ce mod vise à supprimer l'écran de chargement lors du décollage d'une planète et fait apparaître votre vaisseau au-dessus du site d'atterrissage pour une expérience fluide. Le mod est actuellement en phase bêta ; attendez-vous donc à rencontrer des bugs. La fluidité de la transition dépendra de l'atmosphère et de la météo de la planète, mais je travaille à rendre cette transition encore plus fluide ».

Comment installer le mod ?

Pour installer le mod « Seamless Takeoffs » sur Starfield, il faut :

Tout d'abord posséder une version PC officielle du jeu, autrement le mod risque de ne pas fonctionner.

En préambule de son téléchargement, il faut d'abord télécharger Starfield Script Extender et Address Library for SFSE Plugins

Vous pourrez ensuite télécharger le mod et l'installer manuellement ou via le Nexus Mods Manager pour plus de simplicité

Une fois le mod installé, 0xBobby préconise de voler le plus près possible d'une planète en mode croisière afin que la transition ait le plus de chance de fonctionner

Rappelons que ce mod de Starfield n'est qu'en version bêta. Par ailleurs, 0xBobby avertit que, compte tenu de la façon dont le moteur du jeu fonctionne, une suppression complète des temps de chargement pendant le décollage et l'atterrissage d'une planète ou durant les voyages spatiaux serait toutefois « quasiment impossible », mais qu'il va faire de son mieux pour offrir une expérience « à la No Man's Sky ».

Source : Nexus Mods