Avant la sortie de Starfield, beaucoup croyaient que Bethesda allait leur offrir un RPG bac-à-sable aussi riche que Skyrim, mais cette fois sur plusieurs planètes que l'on pouvait explorer et quitter de façon fluide. Finalement, on a eu droit à des centaines de planètes procédurales assez peu intéressantes à arpenter, et surtout des temps de chargement pour l'atterrissage et le décollage, qui ont sérieusement cassé le rythme et le charme du jeu. Après un travail acharné et de longue haleine, un moddeur va bientôt permettre aux joueurs d'enfin aterrir sur une planète de façon immersive.

Un mod va permettre après 3 ans d'attente d'atterrir de manière fluide sur une planète dans Starfield

Après un mod permettant un décollage fluide sans temps de chargement sorti il y a quelques mois, c'est l'action inverse que cible le mod de Starfield qui nous intéresse ici. Dans une publication sur YouTube, le moddeur Frederik Wessberg is a Nerd a mis en ligne une vidéo de deux minutes présentant donc « Seamless Landings », un mod permettant d'atterrir en toute fluidité sur des lunes et des planètes, sans le moindre écran de chargement.

« Cela fait environ six mois que je travaille sur ce projet et, enfin, il commence à avoir l'allure et le rendu nécessaires pour que je puisse vous le présenter. J'intègre à Starfield des atterrissages fluides sur les planètes et les lunes, sans aucun écran de chargement. Vous allez pendant l'atterrissage traverser des couches en 3D de nuages volumétriques ou des tempêtes en fonction du climat, et vous pouvez même atterrir sur l'eau ! » décrit le créateur dans sa vidéo. Il explique également que cet atterrissage fluide est réalisable tant en pilotant manuellement le vaisseau qu'en mode autopilote pour profiter de la vue.

Le rendu du travail de Wessberg a en tout cas l'air bluffant et offre une nouvelle dimension à la promesse de Starfield qui était d'explorer un vaste espace empli de mystères et de merveilles, comme l'avait promis Todd Howard, mais qui pensait impossible de tels atterrissages sans temps de chargement. Le commentaire d'un utilisateur sous la vidéo le souligne bien : « vous vous souvenez quand Todd a dit que c'était impossible ? ». Et voilà qu'un moddeur prouve que tel n'était finalement pas le cas.

Pourquoi ce mod a pris tant de temps à sortir ?

Le créateur de « Seamless Landings » pour Starfield a toutefois précisé que ce projet qu'il pensait être rapide à concevoir lui a en réalité pris beaucoup de temps. « Le rendu des planètes vues depuis l'espace dans la version de base de Starfield est très limité : une planète y est représentée par une texture, éventuellement une couche nuageuse en mouvement et, peut-être, une atmosphère. Dans ces conditions, tenter d'atterrir sur une planète reviendrait, au fond, à atterrir sur une texture plate », explique le moddeur.

Pour réaliser son mod, Wessberg a donc dû « réimplémenter entièrement le rendu 3D des planètes vues depuis l'espace dans Starfield. Heureusement, le jeu fait preuve d'une précision physique étonnante et s'apparente, à bien des égards, à un véritable simulateur spatial. Mais c'est simplement un aspect qu'il ne révèle jamais au joueur », ajoute-t-il.

Source : Frederik Wessberg sur YouTube