Un nouvel ajout est d'ores et déjà disponible pour Starfield, et il change drastiquement un aspect très important de l'expérience. Pour certains, c'est une excellente nouvelle.

Comme bon nombre de ses pairs, Starfield a droit à un soin tout particulier de la part de Bethesda. C'est son dernier-né, et il compte bien continuer à l'affiner à coups de mises à jour. D'une manière générale, c'est le studio qui s'occupe de peaufiner le jeu. Mais il arrive que la communauté s'en mêle aussi, donnant lieu à des nouveautés assez inattendues. Ainsi, le RPG peut maintenant accueillir un nouvel ajout qui va sans doute satisfaire pas mal de fans.

Un ajout gratuit pour Starfield

Vous avez saisi l'idée, nous parlons ici de mods créés par les joueurs pour changer l'expérience Starfield. Parfois, ça prend une forme plutôt insolite, comme le crossover Star Wars et Thomas la Locomotive. Et de temps à autre, une ou plusieurs personnes trouvent la motivation de sortir un mod tout simplement bluffant. Ça peut aller jusqu'à modifier totalement le jeu, le rendant méconnaissable. Toutefois, celui que nous allons évoquer aujourd'hui ne souhaite pas retaper Starfield de fond en comble. Il apporte une grosse retouche à une fonctionnalité bien précise : l'arbre de compétences.

Pour quelques fans, l'arbre de compétences de Starfield n'était pas à la hauteur de ceux de Skyrim ou Fallout 4. L'une des critiques qu'on a pu voir, c'est le fait de devoir débloquer des aptitudes qui devraient être disponibles d'entrée de jeu, entre autres. Une petite équipe du nom de DragonField a donc mis un point une nouvelle version de cet arbre avec le mod Pilgrimage - A Skill Overhaul. « L’objectif principal de ce mod est d’améliorer la cohérence des compétences proposées et de rendre chaque compétence plus importante pour le joueur ».

Crédits : DragonField Team.

Des changements bienvenus

Celles et ceux qui en ont fait usage parlent d'une expérience Starfield foncièrement différente. Chaque amélioration se fait vraiment ressentir, et le style de jeu qu'on adopte devient plus impactant. Au niveau des retouches, on constate des ajustements du côté de certains bonus donnés, ou carrément la suppression de certains skills, mais pas que. Cette fois, dès le début du jeu, vous aurez accès à des compétences bien utiles, comme les différents niveaux de zoom du scanner. Pour vous donner une idée plus claire de ce nouveau mod Starfield, voici une petite partie des changements qu'il apporte :

Toutes les compétences d’artisanat débloquent toutes les recherches du type associé à la compétence. Plus besoin d’investir 4 points de compétence pour tout créer !

Le balayage du scan est fixé à 100 dès le début. Vous pouvez maintenant balayer les planètes sans avoir à vous coller à chaque plante, animal ou roche.

Tous les niveaux de zoom du scanner sont disponibles dès le début

Les packs de boost, le ciblage et les propulseurs des vaisseaux sont accessibles directement

Le mod Starfield peut-être téléchargé sur la page Nexusmods.