Starfield se rapproche enfin un peu plus de Skyrim en intégrant par l'entremise d'une création de fan une fonctionnalité très populaire du RPG phare de Bethesda.

Souvent surnommé « Skyrim dans l'espace », Starfield mérite un peu plus ce sobriquet en accueillant une nouvelle mécanique « jeu de rôle » disponible dans The Elder Scrolls 5, mais à l'initiative cette fois d'un fan via les fameuses Créations : la possibilité d'adopter des enfants. Plus précisément, il sera possible d'en adopter deux, mais cette option précise ne sera malheureusement pas gratuite, car coûtant 400 crédits créations, ou environ 4 euros.

Starfield permet enfin d'adopter des enfants via une Création d'un fan

La fonctionnalité d'adopter des enfants, introduite dans Skyrim via un DLC, arrive donc enfin dans Starfield via cette fois la Création d'un fan, qui s'intitule de façon on ne peut plus équivoque « Parenté: Adoption d'Enfant », par KalTheHuman, disponible tant sur PC que sur consoles Xbox Series et PS5. Ce mod permet, comme son nom l'indique, d'adopter deux enfants. Nous avons d'une part Eli, un jeune prodige de la mécanique originaire de Cydonia sur Mars, qui voyage accompagné de Pip, son robot reprogrammé ; et Riley, un employé des quais de Hopetown rêvant de devenir pilote.

Ces deux enfants qui apparaîtront dans Starfield une fois le mod installé peuvent venir vivre à bord de son vaisseau, dans une maison ou même chez les parents de son personnage, si on prend les traits le permettant au moment de sa création. Le mod ajoute par ailleurs diverses options pour accentuer son aspect jeu de rôle avec les deux enfants, comme par exemple la possibilité de jouer à cache-cache, offrir des cadeaux et de l'argent de poche, ou encore raconter des histoires. À noter par ailleurs que ceux-ci disposent d'un doublage intégral, mais uniquement en anglais.

Au-delà de l'aspect jeu de rôle, adopter ces enfants dans Starfield confère également des avantages de gameplay qui se renforcent à mesure que vous passez du temps avec eux : Eli augmente la charge de poids que l'on peut transporter, tandis que Riley étend la portée des sauts gravitationnels.

Comment installer la Création « Parenté: Adoption d'Enfant » ?

Pour installer la Création de KalTheHuman dans Starfield, il faut :

Se rendre sur le site officiel des Créations géré par Bethesda

Ou dans la rubrique correspondante en jeu

Trouver la page consacrée à « Parenté: Adoption d'Enfant », ou du moins dans son nom original, « Parenthood: Child Adoption »

Il faudra toutefois débourser 400 Crédits Créations, sachant que 500 Crédits coûtent 4,99 euros.

Bien que Skyrim ait introduit l'adoption d'enfants via un DLC officiel, cette création réalisée par des fans montre que la communauté de Bethesda souhaitait aussi intégrer une mécanique de vie de famille à Starfield, un titre qui compte pourtant une base de joueurs plus restreinte. En attendant que des mods gratuits offrent une expérience équivalente, les fans doivent cependant pour l'heure passer par ce modèle de Créations payantes qui ne fait clairement pas l'unanimité.

Sources : Starfield sur X.com ; Site officiel de Créations