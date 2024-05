Depuis le lancement de la série Prime Video en avril, tous les regards sont braqués sur Fallout, que ce soit les jeux actuels, comme ceux à venir. Bethesda s’affaire en coulisses à trouver des solutions pour sortir le prochain jeu avant que vous ne soyez à la retraite, tout en mettant ses efforts sur The Elder Scrolls 6. L’éditeur n’en oublie pas pour autant son jeu le plus récent : Starfield. En attendant l’extension payante prévue pour cet automne, Bethesda va mettre le paquet dès ce mois-ci avec une mise à jour conséquente, apportant des changements et nouveautés particulièrement réclamées.

Un vrai mode performance pour Starfield

Starfield recevra un patch massif en mai, à découvrir dès maintenant via la branche beta de Steam. À l’écoute de la communauté, Bethesda va enfin déployer certaines fonctionnalités demandées depuis le lancement du jeu en septembre dernier. Autant commencer avec les chiffres qui vont donner des frissons aux joueurs à cheval sur la technique. De nouvelles options graphiques seront ainsi disponibles pour les versions Xbox Series X de Starfield et oui, on parle bien d’un mode Performance ciblant les 60 fps et améliorant la résolution de façon dynamique, quand le jeu passera par défaut à 40 fps en gardant la priorité sur les visuels et l’éclairage. Les joueurs auront ainsi le choix entre 30, 40 ou 60 fps, ou d’opter pour une fréquence d’images non plafonnée s’ils possèdent un écran VRR. Bethesda recommande d’ailleurs un moniteur pouvant grimper jusqu’à 120Hz.

Le mode 60 fps arrive dans Starfield ©Bethesda

Des nouveautés et les véhicules terrestres confirmés

Ça, c’était pour la partie technique, mais la mise à jour de mai de Starfield va apporter tout un tas de nouveautés réclamées. Les cartes gagneront visiblement en lisibilité et seront améliorées afin d’afficher plus d’informations et éviter que vous ne vous perdiez trop. Des onglets seront également ajoutés aux conteneurs afin de faciliter la gestion de l’inventaire, il était temps. LA plus grande nouveauté ne sera en revanche pas disponible avec le prochain patch de Starfield. Vous l’avez réclamé, Bethesda va le faire : un premier véhicule terrestre est en préparation. On ne sait cependant pas s’il arrivera avec le DLC Shattered ou avant, mais il devrait clairement vous permettre de vous déplacer plus rapidement lors de vos expéditions.

Les cartes vont être améliorées avec le prochain patch de Starfield ©Bethesda

Encore plus de personnalisation dans Starfield

Aussi, pour répondre aux critiques de certains membres de la communauté, le RPG ajoutera également de nouvelles options pour personnaliser l'expérience et surtout sa difficulté. À la hausse avec un mode Extrême comme à la baisse, vous pourrez ajuster chaque aspect comme bon vous semble. Exemple concret donné : la possibilité de rendre les combats terrestres plus difficiles à l’inverse des combats dans l’espace. Plusieurs points pourront alors être adaptés à votre style de jeu pour faciliter ou non vos parties grâce à des bonus et malus. Cela va des points d’expérience, aux dégâts, à l'économie et en passant par le poids des objets ou les soins.

Côté personnalisation, les joueurs seront servis. Comme pour les avant-postes, le menu décoration sera disponible pour les vaisseaux. Il proposera en outre des modules vides à + remplir vous-mêmes selon vos goûts et vos envies. Pour celles et ceux en partie New Game+, l’apparence et les traits de votre personnage pourront être modifiés à l’envie avant de commencer une nouvelle aventure. Bethesda profite de la présentation de cette mise à jour majeure de Starfield pour reconfirmer que les outils de modding sont entre les mains quelques heureux et qu'ils seront prochainement disponibles via une mise à jour ultérieure.