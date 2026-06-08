Votre vaisseau s'apprête à faire un nouvel arrêt au garage dans Starfield. Bethesda vient de dater sa prochaine mise à jour, tout en donnant les premiers détails sur son contenu.

Malgré tous les projets en cours chez Bethesda, le studio prend toujours autant soin de son jeu de science-fiction. Depuis sa sortie en 2023, Starfield se peaufine continuellement, entre mises à jour et DLC. L'expérience promet d'ailleurs de s'améliorer encore sous peu. Les équipes de support viennent d'annoncer un nouveau patch qui arrivera très prochainement. Découvrez déjà ce qui vous attend.

Starfield vous tease déjà sa mise à jour de juin 2026

Alors que les rumeurs évoquent l'arrivée de Starfield sur Nintendo Switch 2, Bethesda bichonne avec toujours autant de soin son aventure intergalactique. Un mois après sa dernière grosse mise à jour, le jeu de science-fiction s'apprête à voir sa version actuelle évoluer encore un petit peu pour vous proposer une expérience toujours plus stable. Voici les premiers éléments connu du futur patch :

Résolution d'un bug qui bloquait l'exploration d'une planète

Réglage des soucis liés aux incursions et leurs icônes

Correction de ceux en rapport avec les boîtes noires du DLC Terran Armada

Ainsi, Bethesda s'apprête à régler différents problèmes de poids sur Starfield. Le studio montre qu'il a bien pris en compte les embuches anormales que la communauté rencontre en cours de partie. Parmi les soucis qui seront résolus, certains concernent même le dernier DLC du jeu, Terran Armada. Ce patch est donc particulièrement attendu par celles et ceux qui galèrent avec le bug des boîtes noires, et probablement plus encore.

Quand sortira le prochain patch du jeu et qui en profitera ?

Vous n'aurez pas à patienter longtemps pour profiter du dernier rodage de Starfield. De fait, Bethesda a annoncé que le prochain patch correctif sera déployé le 11 juin 2026. Rendez-vous donc le jeudi qui vient pour découvrir tout ce qu'il approtera. Notez que les détails cette mise à jour seront partagés le même jour.

Enfin, cette mise à jour de juin semble concerner tout le monde. Sans plus de précision pour l'instant, toutes les joueuses et tous les joueurs de Starfield devraient donc pouvoir en profiter, peu importe que vous exploriez l'espace depuis votre PC, une console XBOX Series X|S ou une PS5.