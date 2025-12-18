Si les Game Awards 2025 furent assurément l’objet d’une multitude d’annonces de la part de nombreux éditeurs, l’absence relative de l’un d’eux n’a pas échappé aux joueurs : Microsoft. En effet, en dépit de plusieurs grosses cartouches en préparation chez la firme de Redmond, Xbox n’a pas vraiment brillé par sa présence lors de l’événement. Mais à en croire de nouvelles informations, cela ne l’empêche pas d’activer les choses en coulisses, en particulier du côté de Starfield qui devrait très prochainement refaire parler de lui.

L’avenir de Starfield refait encore une fois parler de lui

Car le titre de Bethesda a beau avoir rencontré un succès en demi-teinte par rapport aux prévisions, cela ne veut pas dire pour autant que le studio entend déjà tourner la page. Au contraire. Le mois dernier, un créateur de contenus révélait par exemple avoir eu droit à une présentation des futurs contenus à venir dans Starfield, sur lesquels il ne s’était évidemment pas épanché pour cause d’accord de confidentialité. Et même si nous n’avons rien eu de plus depuis, il semblerait que les choses se précisent de nouveau avec de nouvelles sources.

Tout d’abord, c’est par le biais du compte Starfield News sur X que nous avons pu apprendre qu’une « présentation à huit clos du contenu à venir dans Starfield a eu lieu récemment, rendant les participants très enthousiastes pour l’avenir du jeu ». Naturellement, l’information a toutefois été accueillie avec une certaine méfiance par la communauté, qui attend surtout de voir du concret. C’est pourquoi dans la foulée, un autre créateur de contenus, JuiceHead, a alors décidé de prendre la parole afin de révéler qu’il avait lui aussi participé à la présentation en question.

« J’ai vu beaucoup de discussions sur l’événement Starfield surgir tout à coup » explique-t-il sur X, avant de préciser que « ce n’était pas vraiment un événement ». « Ce que je peux dire, c’est que le mois dernier, Bethesda Game Studios m’a donné (ainsi qu’à d’autres) l’occasion de voir une partie du futur contenu à venir dans Starfield. Je ne peux pas en dire davantage pour l’instant, mais j’en reparlerai ».Une déclaration qui, là encore, n’a pas manqué d’attirer l’attention, et a ainsi poussé une source autrement plus crédible à s’exprimer à ce sujet : Jez Corden.

Une grosse mise à jour arrive, mais attention aux attentes

Dans un nouvel article publié sur Windows Central, le journaliste a en effet révélé avoir mené son enquête auprès de différentes sources, et semble aujourd’hui confirmer qu’un certain nombre de changements arrivent bel et bien dans Starfield. S’il ne rentre pas forcément dans les détails, il précise par exemple qu’il serait notamment question de vols spatiaux plus fluides en temps réel, mais aussi d’une amélioration des systèmes de voyage et d’exploration permis grâce aux améliorations apportées au moteur Creation Engine du jeu.

Corden précise cependant que ses sources ont bien du mal à s’accorder sur l’ampleur réelle de cette mise à jour de Starfield. Car alors que certaines ont tendance à la présenter comme une grosse refonte à la « Cyberpunk 2.0 », d’autres, au contraire, semblent plutôt chercher à tempérer les attentes du public vis-à-vis de la future extension. Une extension qui, selon eux, devrait continuer à diviser les joueurs à propos de Starfield, qui n’entend pas changer du tout au tout sa philosophie de jeu à travers ses nouveaux contenus.

Gardons donc un peu de recul vis-à-vis de tout cela, ce qui évitera sans doute bien des déceptions. Notons pour terminer que ce futur DLC, potentiellement baptisé « Terran Armada », serait actuellement prévu pour le premier trimestre 2026, même si certaines sources évoquent là encore possiblement une sortie un peu plus tardive. Il serait également question pour Bethesda d’annoncer le jeu sur PS5 et Nintendo Switch 2, un travail d’optimisation ayant été réalisé par les équipes pour lui permettre de tourner sur un hardware plus faible comme celui de Nintendo.

Source : Windows Central