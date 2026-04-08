Second décollage pour Starfield. Après un lancement plutôt compliqué pour celui que tout le monde voyait comme « le Skyrim dans l’espace » avant sa sortie, Bethesda s’est donné du temps pour se pencher sur les demandes les plus fréquentes des joueurs et y répondre. Après un long silence, des rumeurs, puis une annonce officielle, Starfield est donc désormais disponible sur PS5, et ce second lancement s’accompagne d’une nouvelle mise à jour. « La plus importante à ce jour », selon l’éditeur.

Une nouvelle grosse mise à jour pour Starfield

Le dernier RPG de Bethesda passe donc en version 1.16.236. Une mise à jour nettement plus copieuse qu’à l’accoutumée, mais qui n’a rien du « Starfield 2.0 » promis un peu vite par certains influenceurs. Cela ne signifie pas pour autant que le studio n’a pas fait correctement ses devoirs. Ce patch de Starfield apporte en effet des fonctionnalités réclamées depuis le lancement du jeu, il y a deux ans maintenant. A commencer par la possibilité de voler entre les planètes d’un même système, même si on reste loin de ce que propose un No Man’s Sky par exemple, un nouvel appareil d'enchevêtrement quantique destiné à transférer des objets, ou encore la nouvelle X-Tech, qui fait la part belle à la personnalisation.

Des nouveautés qui devraient globalement faire du bien à Starfield, et qui devraient offrir une meilleure porte d’entrée aux joueurs PS5, qui pourront le découvrir dans de meilleures conditions. Si tant est qu’ils ne soient pas victimes des mêmes corruptions de sauvegarde qui nous ont, pour notre part, empêché de tester le jeu. Pour les anciens voyageurs stellaires, voici en détail le contenu de la mise à jour 1.16.236 de Starfield :

Patch notes de la version 1.16.236 de Starfield

Fonctionnalités

Voies libres : Le joueur peut désormais recourir au mode Croisière pour voyager dans l'espace ou vers des points d'intérêt entre les planètes d'un même système stellaire.

Ajout d'une aide à la fabrication des armes et armures avec la X-Tech. Celle-ci permet aux joueurs de personnaliser davantage les effets légendaires de leur équipement.

Ajout de niveaux de qualité supplémentaires pour les armes et combinaisons.

Des effets légendaire de niveau 4 pour les armes et combinaisons ont été ajoutés.

Ajout de modules d'amélioration à installer pour améliorer un attribut d'arme ou de combinaison.

De nouvelles apparences d'armes à appliquer lors de la sélection dans un établi ont été ajoutés.

Ajout d'un terminal d'optimisation de vaisseaux à fabriquer. Le joueur peut utiliser la X-Tech pour améliorer plusieurs attributs de son vaisseau.

Ajout de plans d'équipements de vaisseaux. Ces nouveaux équipements peuvent être ajoutés au constructeur de vaisseaux après leur découverte.

Ajout de modificateurs d'ennemis légendaires. Les ennemis légendaires possèdent désormais de nouveaux modificateurs qui augmentent leur difficulté.

Ajout de paramètres de modificateurs d'ennemis légendaires dans les options de gameplay, afin que les joueurs puissent moduler les apparitions.

Ajout de l'appareil d'enchevêtrement quantique dans Starfield. Celui-ci permet au joueur de transférer des objets à travers l'Unité.

Les pouvoirs astriens peuvent maintenant être améliorés avec de l'essence quantique.

L'essence quantique peut maintenant être ajoutée au menu des favoris pour un accès plus rapide.

Les vaisseaux astriens octroient désormais de l'essence quantique une fois détruits par le joueur.

Ajout d'un menu Base de données permettant un meilleur suivi des lieux, ressources et recettes en fonction des découvertes du joueur au sein des Systèmes occupés.

Des améliorations de confort de jeu pour les avant-postes, comme le conteneur d'avant-poste partagé (qui permet au joueur de stocker et d'accéder à son inventaire depuis différents avant-postes), des informations sur le taux de production et un mode de placement plus précis, ont été ajoutées.

Ajout d'un nouveau véhicule, le Sauteur lunaire.

Ajout d'une nouvelle maison du joueur, le Château des Étoiles.

Des figurines Héros de la Guerre coloniale octroyant des bonus ont été ajoutées.

Ajout de présentoirs à figurines Héros de la Guerre coloniale à fabriquer.

Muria Siarkiewicz peut désormais intégrer l'équipage du joueur.

Ajout d'une distance supplémentaire de vue à la 3e personne permettant une meilleure visibilité du vaisseau.

Ajout du paramètre Toujours afficher la caméra d'atterrissage pour les joueurs souhaitant voir leur vaisseau atterrir dans les lieux déjà connus.

La station d'Ancrage, un nouveau point d'intérêt accessible dans le système Algorab, a été ajoutée à Starfield.

Ajout de nouveaux donjons, affrontements spatiaux et points d'intérêt dans le jeu.

Modification de la distribution et des temps de chargement pour le placement des points d'intérêt sur les planètes.

Ajout de poses supplémentaires pour le mode photo avec le REV-8.

DLC Terran Armada maintenant disponible.

Général

Steam - Les DLC désactivés ne se réinstallent plus au lancement du jeu.

Correctifs généraux de stabilité et de plantage.

Gameplay

Amélioration du butin présent dans les conteneurs aux serrures de niveau expert et maître.

Équipement réactif - Résolution d'un problème avec les effets sonores de l'effet légendaire réactif.

Correction d'un problème pouvant provoquer le calcul incorrect des dégâts d'armes.

Résolution d'un problème d'application inégale des bonus de précision du chargeur CombaTech.

Le joueur peut désormais sauter tout en rechargeant le XM-2311, le pistolet du Vieux Monde et le pistolet de Sir Livingstone.

Vous pouvez désormais interagir avec les cibles de primes en ville.

Résolution d'un problème entraînant l'interruption de la musique de fond en dehors des combats.

Mode photo de Starfield - Correction d'un problème entraînant un dysfonctionnement à l'ouverture du mode photo en intérieur.

Mode photo - Correction d'un problème entraînant un problème d'affichage du pied droit du joueur.

Quêtes de Starfield

Amitiés ténues - Les joueurs peuvent désormais rapporter les données sur les horrimorphes à la fin de la quête.

Responsables coupables - Résolution d'un problème empêchant le lancement de la quête après avoir terminé Vérification d'antécédents.

Un manque cruel - Correction d'un problème bloquant le joueur avec le mauvais compagnon.

Un pas de géant - Le casque du joueur est désormais visible.

Produits reconditionnés - Toutes les armes requises par la quête peuvent désormais être trouvées.

Produits reconditionnés - Lancer cette quête ne sélectionne plus les mauvais éléments dans l'inventaire du joueur.

Le marteau tombe - Correction d'un problème empêchant le joueur de recevoir le vaisseau Star Eagle en récompense.

Deux contes, deux cités - Correction d'un problème bloquant les commandes du joueur s'il choisit d'arrêter Tahir.

Lieux

Résolution d'un problème empêchant l'octroi du bonus de repos dans certains lits d'Akila City.

Les personnages s'assoient désormais correctement dans les fauteuils du refuge de l'explorateur.

IU

Correction d'un problème posant une difficulté à placer les établis d'armes dans les maisons ou vaisseaux.

Ajout d'améliorations visuelles à l'interface de réparation de vaisseaux.

Constructeur de vaisseaux Correction d'un problème empêchant de renommer les vaisseaux uniques ou volés. Correction d'un problème dupliquant un vaisseau sur l'aire d'atterrissage après sa modification. La version meublée de la couchette tout-en-un HopeTech 2x2 est désormais disponible en jeu. Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.

Avant-poste - Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.

Les joueurs peuvent désormais utiliser la touche Échap pour empêcher de renommer un objet sur un établi (PC).

Correction d'une coquille dans la description du brouilleur de scan.

Starfield Shattered Space

Nouvelle musique dans l'Oracle.

Créations