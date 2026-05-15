Starfield reçoit une nouvelle mise à jour importante qui corrige pas mal de choses dont des crashs très problématiques. Des résolutions très attendues par les joueurs sur consoles et PC.

Starfield continue de recevoir de nouveaux patchs après sa très grosse mise à jour Free Lanes qui a permis de changer beaucoup de choses, tout en ajoutant également du nouveau contenu et en faisant la place à une nouvelle extension. Aujourd'hui, Bethesda déploie la mise à jour 1.16.242 avec quelques ajustements bienvenus sur consoles et PC.

Une nouvelle mise à jour est disponible pour Starfield sur tous les supports

Désormais disponible sur PS5 en plus de la Xbox Series et du PC, Starfield a profité de sa sortie sur la console de Sony pour changer plusieurs de ses mécaniques et ajouter du contenu gratuit. De nouveaux objets, des lieux inédits à découvrir, une nouvelle station et des changements sur certaines mécaniques de jeu… tout ceci a également été accompagné du DLC Armada Terran qui apporte lui aussi son lot de nouveautés dont des raids rejouables, un nouveau compagnon et plus encore.

Aujourd'hui rien de tel puisqu'il s'agit d'une mise à jour de correctifs seulement. Starfield fait le ménage et résout plusieurs bugs dont de nombreux crashs sur tous les supports. Certains objets et mécaniques ont également été ajustés, on notera par exemple une augmentation significative du taux d'apparition des figurines Héros de la Guerre Coloniale. Des statuettes à collectionner qui sont arrivées en même temps que la mise à jour gratuite Free Lanes qui apporte des bonus et des effets uniques. Le patch 1.16.242 de Starfield peut d'ores et déjà être téléchargé sur PS5, Xbox Series et PC.

Shattered Space, le premier DLC de Starfield

Notes complètes du patch 1.16.242 sur consoles et PC

Général Résolution d'un crash de Starfield qui pouvait survenir à l'affichage des Créations. Correction d'un crash qui pouvait survenir lors de la sauvegarde automatique. Suppression d'un crash qui pouvait survenir lorsque les Créations contiennent des données anciennes. Résolution d'un crash de Starfield qui pouvait survenir lors du retrait de certains types d'objets d'avant-poste. Correctifs généraux de stabilité et de plantage.



Gameplay Correction d'un problème entraînant la consommation de munitions par Muria. Ajustement de la découpeuse à plasma pour empêcher l'apparition inopportune d'effets légendaires. Correction d'un problème qui permettait l'apparition d'exploitations minières sur Terre. Augmentation de la fréquence d'apparition des figurines de Héros de la Guerre coloniale (de nouveaux objets à collectionné dans Starfield).



Quêtes À l'intérieur du VIDE : Résolution d'un problème qui empêchait la quête de commencer. Loup solitaire : correction d'un problème qui pouvait empêcher la quête de se terminer après avoir atterri à Néon avec Dax.



IU Mise à jour du message apparaissant lorsque l'espace de sauvegarde est plein. Correction d'un bug qui empêchait l'affichage correct de certains modules dans l'interface de l'établi. Résolution d'un problème entraînant l'affichage incorrect du CLUF.



Source : Bethesda, Starfield