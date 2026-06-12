Starfield accueille une nouvelle mise à jour sur toutes les plateformes avec plusieurs ajustements pensés pour améliorer encore l'expérience des joueuses et des joueurs.

Ça ne chôme pas chez Bethesda. En effet, les équipes de support continuent de plancher sur des patchs pour peaufiner Starfield et corriger ce qui peut l'être. Annoncée il y a quelques jours seulement, la nouvelle mise à jour s'est déployée d'hier. Une fois de plus, c'est l'occasion d'inclure des nouveautés tout en améliorant l'expérience pour les explorateurs de l'espace.

Bethesda corrige enfin plusieurs bugs de Starfield

Ça y est, Starfield est passé à la version 1.16.244 avec sa nouvelle mise à jour. Disponible sur PC, XBOX Series X|S et PS5, elle vient apporter une meilleure stabilité générale à grands renforts de correctifs qui touchent aussi bien l'exploration que le gameplay plus global ou encore l'interface utilisateur (IU).

Parmi les changements les plus importants, Bethesda est finalement parvenu à résoudre un souci qui provoquait un blocage lors des déplacements sur une planète. Dans la même idée, divers crash ont été corrigés. Typiquement, vous n'aurez plus à craindre de décorer votre vaisseau après cette mise à jour de Starfield. Même des problèmes de freeze ont été éliminés, pour une expérience bien plus fluide.

Notez enfin que les incursions ont elles aussi reçu plusieurs corrections. Les missions liées aux boîtes noires du DLC Terran Armada devraient à présent se lancer correctement. Dès lors, elles ne devraient ne plus se réinitialiser par surprise. Cela veut dire que vous pourrez enfin mieux profiter de la dernière extension de Starfield. Sans compter en outre la révision de l'IU qui vient offrir plus de confort sur l'ensemble du jeu.

© Bethesda.

Le patch note de la version 1.16.244

Avec cette mise à jour de juin, Bethesda poursuit son travail de finition sur Starfield. Discret en apparence, ce patch vient en réalité éliminer des bugs qui parasitaient considérablement l'aventure spatiale des joueuses et des joueurs.

Correctif général

Résolution d'un blocage qui pouvait survenir lors de la traversée de la surface d'une planète.

Correction d'un problème qui faisait que les incursions de boîtes noires pouvaient ne pas démarrer ou se réinitialiser correctement.

Résolution d'un crash qui pouvait survenir si un canapé de designer était placé à bord d'un vaisseau.

Résolution d'un écran de chargement infini qui pouvait survenir si un affichage de tablette était placé à bord d'un vaisseau.

Correctifs généraux de stabilité et de plantage.

Mise à jour du gameplay de Starfield

Résolution d'un problème qui provoquait une absence de réponse du jeu lors des tentatives de traversée de portes de chargement tout en utilisant le scanner en même temps.

Correction d'un problème qui faisait que Delta pouvait être de la mauvaise taille.

Résolution d'un problème qui faisait que l'essence quantique pouvait être utilisée via les Favoris alors qu'aucune n'était disponible.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître des points d'intérêt sur des planètes dépourvues de présence humaine.

Élimination d'un problème qui faisait qu'une rencontre spatiale faisait apparaître trop d'astéroïdes.

Ajustements de l'interface utilisateur

Charger une sauvegarde supprimera désormais les icônes d'incursions incorrectes sur la carte stellaire.

Résolution d'un problème qui provoquait une absence de réponse du jeu dans le menu des véhicules.

Disparition d'un bug de texture qui pouvait apparaître sur les personnages lors de la création de personnage.

Résolution d'un souci qui faisait que certaines lignes de texte n'affichaient pas la bonne police.

Enfin, mise à jour des crédits du jeu.