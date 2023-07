Le 1ᵉʳ septembre prochain, les plus chanceux auront l'occasion de découvrir Starfield en accès anticipé et donc de frimer auprès de leurs proches (sans les spoiler, évidemment). Quelques jours plus tard, des millions de joueurs, entre les abonnés au Game Pass et les « simples » possesseurs du jeu sur PC et Xbox, pourront enfin se plonger dans l'aventure de Bethesda. Si de nombreux détails sur l'œuvre sont désormais connus de tous, quelques éléments demeurent encore assez mystérieux. Heureusement, grâce à ce qu'on pourrait qualifier de véritable prouesse, l'un d'eux vient de se dévoiler et il devrait faire plaisir aux passionnés de RPG.

Un élément important de Starfield dévoilé

On sait que certains ne comptent pas leur temps lorsqu'ils aiment un jeu. Mais que quelqu'un puisse être aussi dévoué à un titre qui n'est même pas encore disponible, cela force le respect. Sur Reddit, un joueur nommé asd8dhd a recomposé l'entièreté de l'arbre de compétences de Starfield grâce aux différents trailers et images qui ont été partagés par Bethesda jusqu'ici, ainsi que par quelques spéculations.

À côté de ça, il a partagé un document de 44 pages qui détaille le fonctionnement du système de compétences et chaque attribut que les joueurs pourront débloquer dans Starfield. Ce passionné a passé plus de 200 heures sur ce projet fou pour un résultat qui fait sensation auprès des utilisateurs de la plateforme.

Rappelons qu'officiellement, on sait que l'arbre de compétences de Starfield se divise en cinq catégories : social, combat, tech, science et physique. D'après asd8dhd, chacune de ces sections possède un niveau avancé que l'on pourra débloquer après avoir investi 4 points de compétences. Le niveau expert se déverrouille après 8 points dépensés et le seuil maître après 16 points.

Crédit : asd8dhd sur Reddit

Compléter l'arbre de compétences risque d'être très long

Dans Starfield, la plupart des capacités possèderont plusieurs rangs. Si le premier peut être débloqué sans condition en investissant un point, il faudra ensuite accomplir une prouesse particulièrement pour obtenir les rangs suivants, comme l'a déjà expliqué Todd Howard, le directeur du jeu. Par exemple, après avoir débloqué l'atout qui permet de faire plus de dégâts au corps-à-corps, il faudra éliminer un certain nombre d'ennemis en combat rapproché pour faire 10 % de dégâts supplémentaires.

Selon ce joueur qui attend sûrement Starfield de pied ferme, il faudrait atteindre le niveau 326 pour débloquer le rang maximum de tous les attributs disponibles dans le jeu. Évidemment, il conviendra d'attendre de posséder Starfield pour vérifier tout cela, mais le dévouement impressionnant de ce passionné fait déjà monter un peu plus la hype chez les joueurs. L'exclu Xbox n'en avait pas forcément besoin, elle qui avait déjà fait sensation en présentant sa mécanique de gameplay qui permet de scanner la faune et la flore.