Starfield est enfin disponible et le site Metacritic fait encore parler de lui. L'agrégateur rassemblant les notes presses et utilisateurs sur les tests de jeux vidéo permet de faire une moyenne des notes et de voir les avis. Le site est donc utile pour se faire une idée sur un jeu. Cependant, depuis maintenant quelques années, les joueurs font savoir leur mécontentement sur diverses productions en baissant délibérément la note des titres dans leur viseur. Exclusivité, inclusivité, DRM, tous les prétextes sont bons pour descendre les grosses sorties. Et forcément, Starfield y a aussi le droit.

Starfield victime aussi de Review Bombing

Cela fait quelques années maintenant que le review bombing est régulier sur les grosses sorties, Starfield n'échappant pas à la règle. Pour rappel le review bombing est une pratique consistant à mettre une mauvaise note à un jeu sans le justifier ou même sans y avoir joué dans l'unique but de descendre sa note. On a récemment beaucoup parlé de cette pratique pour la note du DLC d'Horizon Forbidden West, Burning Shores, où le fait que deux femmes s'embrassent avait entraîné une chute de la note utilisateurs sans justification plus poussée. Mais pourquoi donc Starfield a reçu une note de 5.9 sur Xbox Series et 5.4 sur PC quelques jours après son lancement alors que le jeu a reçu de bons avis de la presse ?

Et bien finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Starfield est victime de la guerre des consoles. La fameuse opposition entre Xbox et PlayStation alimente de nombreux joueurs dans le but de descendre un jeu pour sa simple exclusivité à l'une des deux firmes. Les utilisateurs ne le cachent même plus, un 0/10 avec pour commentaire : « C'est pour le review bombing des jeux Horizon et aussi, vous aurez fait beaucoup plus d'argent avec une sortie sur PlayStation aussi. » A contrario d'autres gonflent la note pour tenter de parer cette pratique.

Metacritic a-t-il encore du sens ?

Pour rappel, le rachat de Bethesda par Microsoft a fait de Starfield une exclusivité Microsoft alors que Sony souhaitait signer un accord d'exclusivité pour sa PlayStation. Le débat n'est donc pas fini et c'est au final la même rengaine à chaque sortie d'une exclusivité d'un des deux constructeurs. S'il y a bien des faux avis destinés à discréditer le travail de Bethesda, certains sont beaucoup plus mesurés et s'épanchent sur certains défauts du jeu. Ils sont malheureusement noyés dans le flot du review bombing.

Ce n'est pas la première fois que la question se pose. Starfield n'est pas un cas isolé. Chaque sortie de ce genre fait alors réfléchir : "Pourquoi Metacritic laisse-t-il les utilisateurs notés ?" Ou encore : "Comment faire pour éviter ce genre de review bombing ?" Et bien de nombreux joueurs proposent des solutions comme l'obligation de créer un compte sur l'agrégateur et de lier aux comptes Xbox, PlayStation et Steam. Ainsi, il serait possible de rajouter des critères comme avoir le jeu ou encore même, avoir passé une certaine étape en jeu pour déposer un avis ainsi qu'une note.

De son côté, Metacritic avait annoncé prendre des mesures suite à la polémique autour du DLC d'Horizon Forbidden West, expliquant avoir un système de modération afin de repérer les violations des conditions d'utilisations. « Nous faisons actuellement évoluer nos processus et nos outils afin d'introduire une modération plus stricte dans les mois à venir », avaient-ils alors expliqué. L'agrégateur a en tout cas procédé à un petit ménage dans les notes Starfield depuis. La note utilisateur de la version Xbox Series grimpe à 6.3. La note PC quant à elle est toujours campe à 5.6.