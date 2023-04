Dire que Starfield est l’un des jeux les plus attendus serait un doux euphémisme. La première grosse licence de Bethesda depuis de longues années enthousiasme déjà des amateurs de RPG. Il faut dire que l’éditeur américain promet monts et merveilles pour sa prochaine production, qui a en plus la lourde tâche d’être l’une des grosses exclusivités Xbox Series de l’année. Microsoft pourrait néanmoins capitaliser sur la hype autour de ce fameux « Skyrim dans l’espace ». Et l’une des petites surprises pourrait avoir été dévoilée à l’avance.

Une jolie manette Xbox Series Starfield

Les futurs fans de Starfield pourront sans doute mettre la main sur un objet collector. Les joueurs pourront découvrir plus amplement son gameplay en juin en attendant sa sortie le 6 septembre 2023, après de longs mois de silence. Microsoft en est conscient, il y a un véritable engouement autour de sa nouvelle licence. Il semblerait bien surfer sur cette hype en proposant de l’hardware aux couleurs du RPG de Bethesda. C’est en tout cas ce que laisse penser un nouveau leak partagé par un membre du célèbre forum Resetera. En fouillant dans les tréfonds de l'Internet chinois, il a trouvé ce qui semble être l’image d’une manette en édition limitée aux couleurs du jeu, qui pourrait bien accompagner une Xbox Series X Starfield.

Une manette minimaliste et particulièrement classe qui aborde quelques bandes colorées et quelques accents rouges dans la veine des visuels promotionnels de Starfield ainsi que des notes dorées sur les touches directionnelles. Petit détail sympathique, toute la surface est annotée de petites notifications dignes d’un tableau d'un cockpit. Attention toutefois, il pourrait très bien s’agir d’un simple fan-made franchement bien fait. On sort évidemment la combinaison anti-fake au cas où, mais les utilisateurs du forum et la Toile ont déjà eu un coup de foudre pour cette manette Starfield. Si elle n’est pas réelle, Microsoft devrait en prendre de la graine. Si elle est réelle, il se pourrait alors que la firme de Redmond pourrait alors l'annoncer lors de la présentation du jeu prévue pour le 11 juin.