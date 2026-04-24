Alors que le 7 avril 2026 aurait dû être une date de marque pour Starfield, marquant non seulement son lancement sur PS5 et PS5 Pro, mais aussi le déploiement de son second DLC, Terran Armada, ainsi que la mise à jour majeure Free Lanes, la fête a tourné court en raison de l'introduction de pléthore de bugs et d'un portage sur les dernières consoles de Sony dans un très mauvais état. Malgré divers correctifs à ce sujet, le dernier vaisseau de Bethesda a encore des problèmes de compatibilité avec les machines du constructeur japonais, et un nouveau hotfix tente encore de sauver la situation.

Nouvelles réparations d'urgence pour le vaisseau PS5 de Starfield

Malgré ces gros problèmes de lancement sur PS5, Starfield semble connaître un joli succès commercial chez Sony. Une fois de plus, c'est en effet une ancienne exclusivité Xbox qui fait la pluie et le beau temps chez son plus gros concurrent. Une source de motivation comme une autre pour que Bethesda, malheureusement fidèle à sa malédiction, répare tant bien que mal les pots cassés, comme ce fut le cas à son lancement sur PC et Xbox Series il y a trois ans de cela.

Tandis que les versions PS5 et PS5 Pro de Starfield continuent de connaître plusieurs problèmes de crashes, d'instabilité et de performances, entre autres bugs, Bethesda a récemment annoncé le déploiement d'un hotfix spécifiquement pour ces plateformes. Celui-ci introduit notamment un correctif pour un crash ayant lieu en consultant l'ordre de chargement, entre autres problèmes provoquant une fermeture brutale du jeu. À noter que beaucoup de joueurs ont répondu à l'annonce de ce hotfix en indiquant que les derniers patchs de la version PS5 semblent globalement avoir fait beaucoup de bien au jeu, même si plusieurs problèmes d'instabilité demeurent encore. Il semblerait également que l'utilisation de mods soit parfois la cause de crashes intempestifs sur Starfield, et pas le jeu en lui-même.

Bethesda en profite également pour indiquer que d'autres mises à jour de Starfield arriveront prochainement sur l'ensemble des plateformes afin de s'atteler aux différents problèmes causés par le déploiement du DLC Terran Armada et de Free Lanes. Les joueurs PC et Xbox Series doivent donc s'armer d'encore un peu de patience le temps que la version PS5 se trouve dans un état aussi stable que possible.

Source : Bethesda sur X.com