Il faudra encore patienter une année avant de voyager avec Starfield. Bethesda a repoussé sa première nouvelle licence depuis des années afin de peaufiner l’expérience. De leur côté, les moddeurs connaissent la chanson et savent pertinemment à quoi s’attendre avec l’éditeur : une tonne de bugs.

Les moddeurs prêts à fixer Starfield à son lancement

Ce n’est pas un secret, pour de nombreux joueurs Bethesda est le champion des bugs. Si bien que la future communauté de moddeurs de Starfield se prépare déjà au pire pour le lancement du jeu. Pour anticiper les éventuels (inévitables) déboires au lancement l’équipe « Starfield Community Patch » a déjà commencé à s’organiser pour déployer un patch dans la foulée de la sortie.

Dans leur viseur, les erreurs de script, les quêtes buguées, les objets perdus, les problèmes de traduction et globalement les bugs en tout genre venant gêner la progression ou entacher l’immersion. « Le but global est d’améliorer l’expérience de base de Starfield pour tous les joueurs », expliquent les moddeurs motivés. Tous ces correctifs seront alors disponibles sous formes de patchs officieux via Nexus Mods et Github.

Quant aux mods classiques qui proposent du nouveau contenu, il faudra attendre avant que cette équipe n’en fasse. Comme tous les autres joueurs, ils vont d’abord profiter tranquillement de l’aventure tout en prêtant attention aux bugs signalés et ceux qu’ils découvriront. On rappelle que Starfield n'est pas attendu avant 2023, ça leur laisse largement temps de monter leur dream team et de se préparer.