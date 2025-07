Starfield refait parler de lui et fait l’objet de nouveaux leaks. Ce que tout le monde attend semble une fois de plus se confirmer. Mais que sait-on exactement à ce sujet ?

Les rumeurs ne s’arrêtent jamais vraiment autour de Starfield. Et cette fois encore, elles reviennent sur un sujet que de nombreux joueurs attendent avec impatience : la sortie du jeu sur PlayStation 5. Officiellement, rien n’a été annoncé. Pourtant, selon plusieurs sources fiables, le projet est toujours en cours. Il faudrait simplement patienter un peu plus longtemps que prévu.

Un portage confirmé en coulisses pour Starfield ?

C’est l’insider NateTheHate qui relance le sujet. Très actif sur X (ex-Twitter), il a répondu à un message d’un fan en affirmant que le portage PS5 de Starfield était bel et bien en développement. En revanche, sa sortie aurait pris un peu de retard. Rien d’alarmant, mais ceux qui espéraient une annonce imminente devront encore attendre. Nate précise qu’une vraie mise à jour sur le sujet sera donnée "quand ce sera possible". Hélas donc, ce n'est pas ce que beaucoup de joueurs espéreraient, à savoir une sortie rapide.

Ce petit report n’est pas vraiment une surprise. D’une part, Bethesda prend son temps pour faire évoluer Starfield à travers plusieurs mises à jour. D’autre part, ce n’est pas le seul projet en lien avec le jeu qui semble avoir glissé dans le calendrier. On sait depuis peu qu’un second DLC est en préparation, mais qu’il ne devrait pas arriver avant 2026. Ce contenu, plus ambitieux que Shattered Space, pourrait même transformer l’expérience de jeu de façon plus profonde.

Un lancement PS5 aligné sur le prochain DLC ?

Et si tout cela était lié ? Certains observateurs estiment que Bethesda pourrait choisir de sortir le portage PS5 Starfield en même temps que cette deuxième extension. Ce serait l’occasion de proposer le jeu dans une version enrichie, plus complète, et de faire une nouvelle fois parler de lui. D’autant que ce DLC, dont le nom potentiel serait Starborn, pourrait apporter des mécaniques inédites, et attirer à la fois les anciens joueurs… et les nouveaux.

Depuis quelques mois, Bethesda semble vouloir repositionner Starfield. Le studio multiplie les améliorations, ajuste l’équilibrage, et ajoute régulièrement du contenu. Le but est clair : faire évoluer le jeu dans le bon sens, comme l’a fait CD Projekt avec Cyberpunk 2077. Dans ce contexte, sortir le jeu sur PS5 sans attendre qu’il soit totalement prêt n’aurait pas beaucoup de sens.

Source : NateTheHate