Dans moins d’une semaine, Starfield se présentera enfin en bonne et due forme. Certes, Microsoft a déjà montré son exclusivité il y a un petit moment, mais la firme de Redmond doit désormais rassurer tout un public après le lancement douloureux de Redfall. Bethesda doit également convaincre les plus sceptiques en prouvant que sa nouvelle licence pourra être bien plus qu’un « Skyrim dans l’espace ». En attendant le showcase de ce dimanche 11 juin 2023, les leaks continuent de s’enchaîner. La marque verte avait une jolie surprise sous le coude, et elle se dévoile encore sous toutes ses coutures.

Les accessoires Starfield se confirment

Il faudra sans doute feindre la surprise lors du Xbox Games Showcase. L’éditeur mettra en avant sa prochaine grosse exclusivité Xbox Series le temps d’un Direct complet. Si on ne sait pas encore quelle durée sera allouée à la présentation de Starfield, il est désormais acquis que le RPG spatial montrera plus amplement son gameplay et dévoilera ses mécaniques les plus vendeuses. Après la déception de Redfall, Microsoft n’a pas le droit à l’échec. D’autant plus qu’il y a un véritable engouement autour du jeu. La firme de Redmond en a bien conscience et compte bien exploiter le filon avec une gamme d'accessoires dédiée qui n’est désormais plus qu’un secret de polichinelle. Ce sont donc un casque et une manette collector Starfield qui devraient s’annoncer prochainement.

Ce sont bien ces deux accessoires qui sont encore victimes de leaks. Petite piqure de rappel : la manette avait déjà été débusquée dans les entrailles des forums chinois. Depuis, elle ne cesse de se remontrer au travers d’images volées. Ce weekend, c’était carrément des clichés du packaging qui s’étaient laissés découvrir. Et ce n’est pas fini ! Aujourd’hui, le créateur de contenu spécialisé Xbox dévoile carrément des vidéos à la fois de la manette mais aussi du casque Starfield, dont on découvre le design pour la première fois. Rien de bien surprenant, il reprend les couleurs du pad avec des bandes arc-en-ciel, un intérieur rouge et des teintes de gris.

D'autres surprises au Xbox Showcase ?

On rappelle, que selon les informations du dataminer Billbil-Kun, le casque sera commercialisé aux alentours de 125€ et la manette Starfield à 75€. Leur annonce officielle devrait avoir lieu le 11 juin 2023, lors de la conférence Xbox et du Direct consacré au RPG. Pour mémoire, le showcase présentera pendant deux heures les prochaines exclusivités des studios maison. Un certain Fable 4 pourrait y faire une apparition remarquée, tout comme Hellblade 2 ou Forza Motorsport. Les joueurs espèrent néanmoins y découvrir des titres plus mystérieux comme Avowed, Everwild, Perfect Dark, State of Decay 3 ou même Gears 6.