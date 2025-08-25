Starfield pourrait encore préparer et réserver une surprise pour des millions de joueurs, voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet à l'heure actuelle.

Une nouvelle vidéo consacrée à Starfield remet le jeu de Bethesda sous les projecteurs. Le RPG spatial, lancé en 2023 sur Xbox Series et PC, pourrait bien s’offrir une seconde vie. L’information n’a rien d’officiel pour l’instant, mais les indices se multiplient.

Starfield en surprise pour des millions de joueurs ?

À sa sortie, Starfield voulait devenir le nouveau grand nom de Bethesda aux côtés de Fallout et The Elder Scrolls. L’idée était simple : offrir aux joueurs un immense terrain de jeu avec plus d’un millier de planètes à explorer.

La promesse était énorme, mais l’accueil n’a pas été unanime. Les critiques professionnelles ont largement salué l’ambition, mais les joueurs se sont montrés plus partagés. Sur Steam, le jeu affiche encore une moyenne de 57 % d’avis positifs. Sur OpenCritic, la note grimpe un peu, autour de 70 %.

Ce qui relance la machine à rumeurs, c’est la présence de Starfield sur le catalogue de la boutique en ligne Instant Gaming. Le site a listé le jeu pour Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue en 2026. Aucune date précise, pas de précommande disponible, mais ce simple ajout suffit à alimenter les discussions. Et il faut bien le dire : l’idée d’explorer l’espace dans son salon… puis de continuer en version portable, a de quoi séduire.

Et si le jeu arrivait aussi sur PS5 ?

La Nintendo Switch 2 n’est pas la seule concernée. Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent également un portage sur PlayStation 5. Un rapport publié début août évoquait même une sortie au printemps 2026.

Si cela se confirme, Starfield pourrait s’ouvrir à un tout nouveau public. Et pour Bethesda, ce serait l’occasion de relancer un titre qui n’a pas encore totalement trouvé son équilibre.

En parallèle, Bethesda poursuit le développement de contenus additionnels. Le premier, Shattered Space, est sorti fin 2024. Il ajoutait de nouveaux éléments autour de la faction House Va’ruun, mais n’a pas convaincu tout le monde. Gameplay répétitif, narration jugée faible : les critiques n’ont pas été tendres.

Pourtant, le studio assume et confirme son soutien au jeu. Une deuxième extension serait déjà en préparation. Certaines rumeurs évoquent même une sortie simultanée avec la version PS5.

Source : Instant Gaming