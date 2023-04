Il ne se passe presque plus une seule semaine sans qu’une rumeur autour de Starfield ne fasse le tour de la Toile. Dernièrement, plusieurs images laissaient entendre que Microsoft réservait une belle surprise aux amateurs de RPG de Bethesda. Une manette collector pourrait en effet être en préparation avec une annonce lors de la grosse présentation prévue pour juin. Ce showcase estival sera surtout l’occasion d’en apprendre davantage sur le gameplay de celui qui est encore perçu à ce jour comme le « Skyrim dans l’espace ». Un leaker vient justement de dévoiler de nouvelles informations sur cette présentation.

30 minutes de gameplay pour Starfield

L’E3 est mort, mais les éditeurs comptent bien surfer sur la hype de la période estivale et du Summer Game Fest. Plusieurs grands noms tiendront en revanche leur propre conférence, à l’instar d’Ubisoft mais aussi de Microsoft. La firme de Redmond proposera aux joueurs Xbox Series de découvrir les futures exclusivités de la console le temps d’un gros événement qui sera suivi d'une présentation dédiée à Starfield. Une conférence particulièrement attendue au tournant, le RPG spatial ayant pour le moment montré que très peu de gameplay. Mais combien de temps l’éditeur consacrera au jeu de Bethesda ? On en saurait un peu plus grâce à de nouvelles fuites.

Le leaker _h0x0d_ a en effet partagé quelques détails quant aux conférences de Microsoft. Selon ses informations, le Xbox Showcase se tiendrait le 11 juin de 19h00 à 21h00, heure française. Le très sérieux Tom Warren de The Verge a précisé qu’il faudrait s’attendre à 90 minutes dédiées à l’ensemble des futurs jeux Xbox puis à 30 minutes entièrement consacrées à Starfield. Bethesda devrait donc avoir amplement le temps de présenter en détail son RPG et ses différentes mécaniques. Pour le reste de la conférence, Microsoft n’a pour l’heure confirmé aucun jeu. On peut néanmoins s’attendre à des nouvelles autour de Hellblade 2 et Forza Motorsport. L’éditeur pourrait créer la surprise en faisant des annonces autour de projets encore bien mystérieux comme Fable 4, Perfect Dark, Contreband ou encore Avowed, le prochain gros RPG d’Obsidian. Rendez-vous en juin pour en avoir le cœur net.