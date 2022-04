Première nouvelle licence de Bethesda depuis 20 ans, Starfield continue de faire parler de lui. Après quelques vidéos et présentations officielles des développeurs, place à un nouveau leak.

Cinq images de Starfield

Dire que Starfield est attendu de pied ferme serait un doux euphémisme. La prochaine grosse cartouche de Bethesda a de quoi faire de l'œil aux amateurs du genre : un univers spatial, des inspirations puisées dans les autres productions de l’éditeur et surtout des mécaniques de simulation inspirées d’Oblivion. Si du gameplay se fait toujours attendre, Bethesda intensifie sa communication au travers de carnets de développeurs histoire de mettre l’eau à la bouche des joueurs.

Bonne nouvelle pour eux, des nouvelles images viennent d’apparaître sur la toile. Rien d’officiel cependant puisqu’il s’agit une nouvelle fois de clichés volés comme ce fut déjà le cas par le passé. Selon le post Reddit à l’origine de ce leak, il s’agirait de rendus issus d’une version de Starfield datant de 2018. Autrement dit, la même build qui s’était montrée en septembre 2020 et en mai dernier.

Un aperçu d'une base spatiale

Ce sont donc cinq nouvelles images vieillottes qui ont été publiées sur le réseau social. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent cependant puisque l’on retrouve des environnements semblables à ce que l’on a déjà pu voir par le passé, dont une base vue de l’intérieur et de l’extérieur. On remarquera la présence d’un réticule sur l’un des clichés, confirmant à nouveau que Starfield sera jouable à la première et à la troisième personne. Comme Skyrim et consorts donc.

Ces visuels varieront néanmoins du rendu final, puisqu’il s'agit de concepts datant de plusieurs années. Pour du concret et du récent, il faudra encore attendre une communication officielle de Bethesda. A ce rythme, tous les astres semblent s’aligner pour du gameplay cet été lors du Summer Game Fest 2022.