Starfield continue de faire couler beaucoup d’encre. Le RPG le plus ambitieux de Bethesda à ce jour figure parmi les titres les plus attendus de cette année. Repoussé à une date indéterminée, le jeu ne devrait néanmoins pas atterrir entre les mains des joueurs avant de longs mois. Et s’il arrive plus vite que prévu, il serait en piteux état à en croire une rumeur récente. Doit-on s'attendre au même lancement catastrophique que Cyberpunk 2077 ?

Une sortie compliquée pour Starfield ?

L’absence de communication autour de Starfield continue d’inquiéter les joueurs. Les derniers bruits de couloirs ne risquent pas de les rassurer. Selon le leaker Resetera qui a fait fuiter la sortie immédiate de Hi-Fi Rush sur le Xbox Game Pass, Microsoft se heurte à quelques difficultés en interne. La technologie Azure lui aurait en effet fait perdre beaucoup d’argent, et la firme de Redmond chercherait par tous les moyens à compenser ses pertes. Cela se traduirait par une pression du côté de Xbox pour sortir Starfield avant la fin de l’année fiscale en cours, soit juin 2023.

« Redfall sortira en premier. Il est toujours d’un mauvais état et nécessiterait probablement plus de contrôle qualité , mais il est toujours dans un meilleur état que Starfield » explique cette même source. En interne, Bethesda réclamerait plus de temps pour peaufiner le jeu avec une sortie à l’automne 2023 au plus tard en tête. Microsoft pourrait néanmoins demander à ce que le RPG sorte plus tôt. « Si Starfield sort en juin, attendez-vous à ce qu’il soit en mauvais état », affirme le leaker.

Les créateurs de Skyrim souhaitaient redorer son blason en proposant un jeu moins bugué qu'à l'accoutumée, mais il se pourrait que la firme de Redmond ne lui laisse pas cette chance. La communauté de moddeurs se prépare en tout cas depuis de longs moins à corriger tous les problèmes de l'exclusivité Xbox dès sa sortie. Selon les dernières rumeurs d'une source ayant de bonnes informations quant au développeur, Starfield pourrait en effet toujours sortir d'ici cet été, soit au plus tard en juillet ou en août. Affaire à suivre...