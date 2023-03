Starfield vient enfin de lâcher sa date de sortie. La bombe de Bethesda et exclusivité Xbox arrive bien cette année ! Et avant ça, il nous offrira une petite surprise.

Starfield, tout comme Zelda Tears of the Kingdom, fait partie des jeux les plus attendus de 2023. Un mastodonte parmi les mastodontes qui hype les joueurs depuis des années. Alors que les rumeurs s’enchaînaient concernant sa sortie, Bethesda vient enfin de lâcher le morceau. Starfield a enfin une date de sortie !

Microsoft nous l’avait dit peu avant son dernier Xbox Direct, Bethesda devait nous donner des nouvelles prochainement et ça n’a pas manqué. Starfield arrivera sur Xbox Series et PC dès le 9 septembre 2023 et compte bien mettre tout le monde d'accord. Le jeu devrait également atterrir dans le Xbox Game Pass dès son lancement.

Un rendez-vous (presque) surprise en attendant la sortie

Cerise sur le gâteau, en plus de cette excellente nouvelle, Bethesda nous réserve quelques surprises lors d’un événement spécial. Un Starfield Direct qui aura lieu le 11 juin prochain. L’éditeur prévoit de nous en dévoiler davantage sur l’univers de son jeu, son gameplay et tout ce qui l’englobe. Starfield est LE titre le plus ambitieux de Bethesda à ce jour, de l’aveu même de ses créateurs.

Ce space opera inédit nous proposera de voyager sur plusieurs milliers de planètes réparties dans une centaine de systèmes solaires qu'il sera possible d'explorer comme bon nous semble. On pourra y tisser des liens avec les locaux, construire des bases, faire de nombreuses quêtes ou encore se créer un équipage pour notre vaisseau. Tout un programme qui nous tarde de découvrir, comme bon nombre de joueurs. En espérant que toutes les promesses soient tenues.

Bethesda affirme toutefois que le jeu est énorme et les développeurs y jouent constamment. On peut d'ailleurs voir quelques séquences de gameplay en arrière-plan tout au long de la vidéo. Outre du gameplay en vue subjective, il est aussi possible de remarquer un passage à la troisième personne (à 2:21) sur ce qui ressemble à une planète presque paradisiaque grouillant de vie. On notera aussi un bref aperçu du menu de customisation du personnage. Rendez-vous le 11 juin prochain pour en apprendre davantage, ou en septembre si vous souhaitez garder l'effet de surprise intact.