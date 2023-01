Starfield et Hellblade 2 sont attendus cette année et il se pourrait bien que ce soit pour bientôt. L’étau se resserre, les annonces semblent être imminentes.

On le sait, 2023 va être une année particulièrement riche pour le jeu vidéo après deux ans en demi-teinte. Les consoles PS5 et Xbox Series deviennent de plus en plus faciles à trouver à des tarifs « raisonnables », malgré les récentes augmentations de prix, et les gros jeux très attendus arrivent enfin. Microsoft en l’occurrence a beaucoup de jeux à nous sortir cette année. Et si l’on sait désormais quand Redfall sortira, Hellblade 2 et le très attendu Starfield n’ont, quant à eux, toujours pas leur date de sortie définitive. Mais d’après les dernières nouvelles, ça arrive très vite.

Starfield et Hellblade 2 arrivent bientôt

Le très informé Jeff Grubb est en tout cas de ceux qui estiment que les grosses cartouches Xbox seront bientôt dégainées. Dans son dernier podcast (pour le moment exclusif Patreon), Grubb affirme que Starfield devrait sortir d’ici le mois de juin, comme le suggéraient déjà de nombreuses rumeurs. Tandis que Hellblade 2, autre exclusivité surveillée par les fans, devrait viser une sortie pour la seconde moitié de 2023.

Cela reste encore plutôt mince, mais d’après les informations qu’a Grubb, on devrait bientôt en avoir le cœur net.

Si Hellblade 2 est pour l’heure très discret, Microsoft, qui tenait il y a peu un gros Xbox Direct, a déjà prévu de nous parler prochainement de Starfield. Le très ambitieux RPG de Bethesda est actuellement sur toutes les lèvres et si le jeu semble nous vendre du rêve, beaucoup de fans craignent également le pire.

D’après les récents bruits de couloir, le titre de science-fiction serait d’ores et déjà parfaitement jouable, mais absolument pas terminé. À tel point que certaines personnes proches du dossier pensent qu’il sera repoussé alors que d’autres informations affirment que le jeu devrait sortir au plus tard cet été. C’est aussi cette fenêtre que viserait d'ailleurs Bethesda aux dernières nouvelles, si l’on en croit la FAQ du site officiel. Dans tous les cas, on ne devrait plus tarder à savoir exactement ce qu’il en est. Encore un peu de patience.

Et vous, quand pensez-vous que les gros jeux Xbox arriveront ? Vous les attendez ?