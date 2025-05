Après avoir largement remué l’actualité en 2023, Starfield a progressivement disparu des radars dans les mois qui ont suivi sa sortie. D’ailleurs, le phénomène est tel que même l’arrivée de Shattered Space, son extension parue en septembre 2024, semble être quelque peu passée inaperçue. Pour autant, Bethesda ne se débine pas. En mars dernier, le studio confirmait ainsi être à l’œuvre sur de nouveaux contenus prévus pour cette année, sans plus de précision. Et justement, une nouvelle mise à jour vient tout juste d’être déployée… mais pas pour tout le monde.

Starfield se met à jour avec un patch bêta

En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est à une version bêta du patch 1.15.224 que nous avons actuellement affaire. Par conséquent, ce dernier n’est pour l’instant disponible que pour les joueurs possédant le jeu sur Steam. Cela étant, que les autres joueurs se rassurent : il ne semble pas vraiment s’agir d’une mise à jour majeure, bien que les notes de patch soient dense.

À vrai dire, à l’exception de nouveaux paramètres d’affichage permettant d’améliorer les performances sur des appareils peu puissants, l’essentiel des nouveautés concerne surtout le kit de création. Il est en effet maintenant possible pour les créateurs d’ajouter de nouvelles icônes au jeu, de télécharger des créations allant jusqu’à 2 Go, et enfin de les regrouper dans la boutique dédiée.

Pour le reste, le patch introduit surtout une série de correctifs destinés à améliorer l’expérience de jeu, supprimer des bugs et booster les performances générales. Les choses habituelles, en somme. Reste désormais à savoir quand les autres plateformes et supports pourront eux aussi profiter de tout cela. Car pour l’heure, Bethesda n’a pas donné la moindre information à ce sujet.

Pour le moment, cette mise à jour ne concerne qu'une poignée de joueurs : ceux qui utilise la version beta de Starfield. Cette update en bêta, comme les précédentes, est là pour permettre à tous de prendre en main de nouvelles fonctionnalités avant l'heure, ou d'effectuer quelques test parfois. Si vous ne pouvez pas la télécharger sur le jeu de base, sachez que vous pouvez toutefois rejoindre vous aussi sa branche bêta. Pour pouvoir profiter des nouveautés avant tout le monde, Bethesda vous donne la marche à suivre :

Ouvrez votre bibliothèque Steam et allez sur Starfield Faites un clic droit sur “Starfield” et sélectionnez “Propriétés” Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, sélectionnez “Bêtas” Dans le menu déroulant de participation à la bêta, sélectionnez “[bêta]” Attendez que l'application télécharge la nouvelle version du jeu et la lance

Source : Bethesda