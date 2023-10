Alors qu'on entre dans le dur avec les folles sorties jeux vidéo d'octobre 2023, certains n'ont même pas terminé des mastodontes comme Baldur's Gate 3 ou même Starfield. De nombreuses personnes continuent d'explorer les confins de la galaxie du RPG de Bethesda, mais leur voyage n'est pas de tout repos. Un aspect du titre, lié à l'économie, est très mal équilibré selon des forumeurs de Reddit, et crée une grosse frustration chez ces derniers. Explications.

Certains joueurs de Starfield raconte leur calvaire

Starfield est une oeuvre immense et ambitieuse, mais qui est par moments parasitée par des problèmes gênants. C'est pourquoi plusieurs patchs ont déjà été mis en ligne, et d'autres le seront dans le futur. Et lors d'une prochaine mise à jour, certains aimeraient que Bethesda se penche sur la revente d'objets aux vendeurs. Quel est le souci au juste ? La pauvreté des marchands. Ceux-ci n'ont malheureusement pas assez d'argent pour acheter toutes les trouvailles des joueurs, et ces derniers se retrouvent alors pénalisés. La limite de capacité de transport de marchandises n'aide pas non plus à se débarrasser des choses ramassées ou à gagner de l'argent.

« Avoir une capacité de transport ultra limité, couplé au fait que les vendeurs sont à court d'argent, c'est un vrai cauchemar »; « Pourquoi tous les vendeurs sont-ils aussi fauchés ? »; « C'était déjà un problème dans Skyrim et Fallout, mais ça l'est encore plus dans Starfield. Ici, vous tombez sur beaucoup plus d'objets de valeur que vous ne pouvez pas revendre, parce que tous les vendeurs sont plus pauvres que moi ». Des retours postés sur Reddit (via Gamesradar).

Une solution ? Certains joueurs de Starfield suggèrent de regarder en arrière et d'appliquer certaines formules de Skyrim ou de Fallout justement. Un conseil qui sera suivi ? L'avenir nous le dira, mais à l'heure d'écrire ces lignes, rien n'est prévu de manière concrète.

Crédits : Bethesda.

Un bug qui vous fait gagner de l'argent

Le dernier patch 1.7.33 a introduit un glitch très profitable aux joueuses et joueurs de Starfield. Un vilain bug pour gagner de l'argent sans trop se prendre la tête. Avec quelle méthode ? La duplication à volonté de vaisseaux et la revente de ces derniers à des techniciens. Voici les étapes à suivre pour devenir millionaire.

Avoir une manette même sur PC car la manipulation ne fonctionne pas au clavier souris

Stocker deux vaisseaux dont un qui ne coûte pas grand chose, voire qui vous a été offert gracieusement

Se rendre sur une planète avec un technicien comme le port spatial de New Atlantis

Parler à l'intéressé et modifier votre navire

Prendre celui qui ne vaut rien, puis presser LB ou RB + X simultanément

Le menu duplication s'ouvre et il faut supprimer un composant facultatif ou ajouter une pièce peu onéreuse

Sortir de l'éditeur et enregistrer le véhicule

Après vérification, le vaisseau pourra être revendu

Et voilà comment contourner un peu l'économie de Starfield.