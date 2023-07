Starfield est toujours le jeu le plus attendu à l'heure actuelle et chaque mécanique est scrutée. Voici ce que l'on peut apprendre ce jour et qui pourrait chambouler votre façon de jouer.

Starfield est très certainement le jeu qui suscite le plus la convoitise actuellement. Forcément dès qu'une information est donnée, les fans s'y jettent comme la misère sur le pauvre monde. Dans ce contexte on vient d'apprendre que le système de vol à la tire sera totalement différent de ce que vous avez connu sur The Elder Scrolls.

Une mécanique qui change beaucoup sur Starfield

Le vol à la tire est un ingrédient classique de la saga The Elder Scrolls. Pour ceux qui ne sont pas familier avec le système, vous savez peut-être pas que le jeu s'arrêterait toujours pour permettre à votre personnage de trouver ce qu’il devait voler. Starfield souhaite changer tout cela, de sorte que le vol à la tire se fasse en temps réel. C'est à dire que pendant que vous faites votre affaire, le monde continue de bouger et les PNJ vivent autour de vous, comme nous pouvons le voir dans l’extrait ci-dessous.

Visiblement donc il faudra être très rapide pour réussir à voler quelqu’un à la tire, en suivant son chemin prédéterminé dans un lieu et en restant très proche de lui. Cela devrait permettre d'établir de plus grosses stratégies comme l'apprentissage d'un parcours de personnage, d'une ronde de garde, etc. N'oublions pas aussi que Starfield est un titre de science fiction. Et si il est difficile de cacher sa présente dans un univers mediéval (sauf peut être avec une potion) on peut imaginer la possibilité d'user de la technologie pour se camoufler. Avec pourquoi pas une armure furtive ou autre folie de ce genre.

Starfield, un jeu immense

Si de nombreuses planètes de Starfield ne devraient pas avoir âme qui vive puisque plusieurs d'entres elles seront mortes, nous devrions avoir pas mal de lieux vivants à visiter avec autant de possibilités de rencontrer (et voler) des PNJ. Avec le temps et de l'expérience, on peut très bien imaginer un joueur qui se spécialise totalement dans le larcin et qui n'aura pas besoin d'autres moyens pour gagner sa vie. On ne sait pas encore si le vol peut être une économie à part entière dans le jeu mais dans The Elder Scrolls il était clairement possible de renverser la tendance financièrement parlant et d'amasser un joli pactole en étant un bandit. Si l'on ajoute à cela dans Starfield la possibilité d'aborder d'autres vaisseaux on peut littéralement devenir un pirate de l'espace.

Que pensez-vous de ce changement ?