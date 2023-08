À l'approche de la sortie de Starfield, la hype continue de monter. Le prochain AAA de Bethesda a une énorme pression sur les épaules, surtout au vu des énormes promesses faites par le jeu. Le 6 septembre prochain (et dès le 1ᵉʳ septembre pour ceux qui bénéficieront d'un accès anticipé), nous pourrons enfin voir si Starfield est vraiment la grosse exclusivité Xbox qui se fait attendre depuis des années. En tout cas, à quelques encablures du lancement, une nouvelle fonctionnalité vient de se dévoiler et elle confirme que Microsoft veut mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer du succès de son titre.

Une fonctionnalité bienvenue dans Starfield

La page de Starfield sur le Microsoft Store vient d'être mise à jour avec une information importante, comme l'a repéré Insider Gaming. La mention « Xbox Play Anywhere » a été ajoutée à côté de celles qui stipulent que le titre supporte le HDR10 et la 4K Ultra HD, entre autres. Cela signifie que les joueurs qui possèdent une version digitale du jeu, quel que soit le support, pourront en profiter à la fois sur Xbox et sur PC.

Grâce à cette fonctionnalité disponible sans coût supplémentaire, il est possible de reprendre sa partie en conservant ses sauvegardes et ses succès d'une plateforme à l'autre. Notez qu'il faut impérativement avoir Windows 10 ou 11 d'installé sur votre PC pour que cela fonctionne. Précisons aussi que les versions physiques de Starfield ne supportent pas l'option Xbox Play Anywhere, mais on imagine que les joueurs PC opteront principalement pour une copie numérique du titre.

Bethesda met les petits plats dans les grands

Même si les joueurs à profiter de cette fonctionnalité ne seront certainement pas des millions, elle devrait faire son petit effet auprès du public concerné. En plus de tout le travail fourni par Bethesda pour livrer un titre impeccable à la sortie, la communauté aussi s'implique déjà pour s'assurer que Starfield soit la pépite attendue. Dès le lancement, le Starfield Community Patch prévoit de recenser et de corriger le plus rapidement possible les bugs qui seront passés sous le radar du studio.

On imagine tout de même que les problèmes techniques seront peu nombreux à la sortie, surtout que Phil Spencer veille au grain... Rappelons que Starfield sortira le 6 septembre prochain sur Xbox, PC et Game Pass. Ceux qui le souhaitent pourront se rendre au Grand Rex le 2 septembre et tester le jeu en monde ouvert sur place à l'occasion du Starfield Festival organisé par Bethesda.