Bethesda a encore des projets pour Starfield en 2025 et l'un des plus gros d'entre eux semble encore se confirmer par le biais d'une nouvelle fuite. Le RPG va repartir à la conquête d'un autre public.

Récemment, l'équipe de Starfield a promis aux joueuses et joueurs des nouveautés importantes pour les prochains mois. « L'équipe a travaillé d'arrache-pied et, bien que nous ne soyons pas encore prêts à partager des détails concrets, nous avons prévu beaucoup de choses passionnantes pour le jeu cette année et nous sommes impatients d'en parler le moment venu ». En plus d'améliorations, voire de nouvelles fonctionnalités, des millions de personnes attendent surtout la confirmation définitive d'un secret de polichinelle.

Une nouvelle version de Starfield dès 2025 ?

Depuis ce message posté sur le compte X officiel de Starfield, Bethesda n'a pas fait d'annonces quant aux « choses passionnantes » qui sont dans les cartons. Mais en voulant aller visiblement trop vite en besogne, l'éditeur a apparemment divulgué l'une des surprises. En effet, des internautes ont découvert que le logo PlayStation était apparu sur le site « Creation Club » qui regroupe les mods créés par les joueuses et joueurs. Un indice qui, pour beaucoup, est un signe supplémentaire de l'existence d'une version PS5. Un portage qui a déjà été évoqué par plusieurs insiders avant cela. Et si l'on met en parallèle le discours de Phil Spencer, président de Microsoft Gaming, sur le fait qu'il n'y ait aucune ligne rouge sur les portages d'exclusivités Xbox, alors l'arrivée de Starfield sur PS5 semble totalement logique.

Si Bethesda a depuis retiré le logo PlayStation en question, l'insider Detective Seeds a confirmé la rumeur en y apportant une information. Pour lui, Starfield serait disponible sur PS5 en 2025. « Starfield a ajouté le logo PlayStation au hub de création, puis l'a discrètement retiré. Comme je l'ai dit, le jeu arrive... en 2025 ». Un nouveau leak pour cette version PS5 qui ne laisse plus de place au doute, et qui devrait donc faire des millions d'heureux.

En revanche, on ne sait pas quel sera le contenu de cette nouvelle version de Starfield. De toute évidence, toutes les mises à jour déjà disponibles sur Xbox Series X|S et PC seront déjà incorporées, ce qui évitera de télécharger des dizaines et des dizaines de Go. Par contre, on peut se poser la question de la présence ou non de la première extension Shattered Space. Est-ce que Bethesda aura le temps de porter également ce DLC pour la sortie du jeu principal sur PS5 ? Faut-il plutôt s'attendre à un lancement en décalé ?

Source : Detective Seeds.