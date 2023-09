L'attente aura été longue, mais ça y est ! Cela fait maintenant une journée que Starfield est sorti. Les joueurs et joueuses avides de conquêtes spatiales ont pu se ruer sur la nouvelle production de Bethesda. Les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui possédaient la version premium, ont même pu y jouer en avance grâce à un accès anticipé. En tout cas, on sent bien que le jeu était attendu au tournant, comme en attestent ces chiffres démentiels.

Starfield rafle le million, c'est un immense carton

Phil Spencer, l'actuel dirigeant de Xbox Game Studios, a tenu à féliciter Bethesda via son compte officiel X. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le titre a montré un score impressionnant. En seulement une journée, Starfield a affiché plus d'un million de joueurs en train de jouer en simultané, toutes plateformes confondues. Il est important de rappeler que ce chiffre, pour le moins stupéfiant, a sûrement été atteint grâce à une disponibilité day one sur le Game Pass. Cela permet d'attirer plus de monde sur le jeu, y compris celles et ceux qui se méfiaient de cette nouvelle production.

Peut-on vraiment être surpris par un tel chiffre ? Pas vraiment. Après tout, Starfield est l'une des sorties les plus attendues de l'année, aux côtés de titans tels que Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 ou le plus fraîchement annoncé Super Mario Bros Wonder. Todd Howard, qui a fait ses armes sur des jeux comme Skyrim ou Fallout 4, nous a vendu une épopée à travers l'espace inoubliable. La curiosité de la communauté était piquée, il ne restait plus qu'à patienter jusqu'au jour J. Et une chose est sûre, le RPG ne va pas s'arrêter là.

Les critiques sont plus que positives dans la très grande majorité des cas. Les notes de la presse parlent d'elles-mêmes, chez nous comme partout dans le monde. Dans nos colonnes, Starfield a obtenu la note maximale puisque malgré ses quelques couacs, le fait est que l'expérience elle, reste énorme. Côté joueurs, même son de cloche. Le jeu divise, il y a toujours des détracteurs, mais globalement, il est extrêmement apprécié. Les ventes témoignent déjà du succès.

En effet, si on revient un peu en arrière, lors du lancement de l'accès anticipé, on constate que Starfield était déjà en lice pour devenir une légende. Le 5 juillet 2023, soit un jour avant sa sortie officielle, c'était déjà le 4ème plus gros lancement de l'année. Il atteignait un pic de joueurs à plus de 245 000 sur Steam et cumulait 600 000 spectateurs sur Twitch. Un record pour Bethesda, d'autant plus qu'on a affaire à un jeu solo. Pour vous donner un ordre de comparaison, le jour de la sortie de Skyrim, c'est 230 000 personnes qui jouaient au RPG simultanément sur Steam.

Quel avenir pour le RPG ?

Starfield, à l'image de Skyrim, va sûrement vivre pendant de nombreuses années. D'abord, grâce au travail de la communauté qui s'attèle déjà à créer des mods divers et variés. Vous avez envie d'avoir le visage de Phil Spencer qui apparaît à chaque fois que votre lampe torche s'allume ? D'avoir des nouveaux vaisseaux et skins d'armes ? C'est possible et pour ça, il faut se rendre sur le site NexusMod. De son côté, Bethesda prépare un gros DLC et différentes mises à jour. L'extension, baptisé Shattered Space, devrait normalement sortir l'année prochaine.