Hormis quelques images de gameplay, Starfield s’est montré relativement discret depuis son annonce. En coulisses, Bethesda et Microsoft s’affairent pour offrir l’exposition dont le jeu a besoin avec une présentation entièrement dédiée, qui devrait enfin permettre de lever le voile sur sa date de sortie. Les rumeurs autour du lancement du RPG ambitieux ne manquent pas, et celui toujours considéré comme le « Syrim dans l’Espace » devrait sortir lors de la première moitié de 2023 ou du moins d’ici la fin de l’été au plus tard. Pour autant, certains bruits de couloirs laissent présager une production dans un état peu folichon. Un insider aux sources crédibles lorsqu'il s’agit de Xbox a partagé de nouvelles informations.

Starfield jouable entièrement, mais le plus gros reste à faire

Le Xbox Developer Direct passé, tous les yeux sont à nouveau rivés sur Starfield. En attendant son showcase qui devrait révéler davantage de détails sur les mécaniques de jeu, montrer du gameplay et surtout dévoiler la date de sortie, les rumeurs continuent de circuler. Ce weekend, certains internautes se sont enflammés autour de la supposée date de sortie du RPG indiquée sur CD Keys. Le revendeur lisait en effet l’exclusivité Xbox Series au 23 mars 2023, ce qui semblait évidemment être une simple erreur. Jez Corden de Windows Central s’est empressé de calmer le jeu en indiquant que Bethesda et Microsoft n’avaient pas encore arrêté de date pour Starfield.

Selon ses sources, le jeu en monde ouvert serait même déjà jouable du début à la fin. Il ne « reste » donc plus qu’à Bethesda à peaufiner l’ensemble. Cependant, pour une production de cette nature cette phase demande un temps considérable. Starfield « est vraiment très vaste, avec plusieurs systèmes solaires, les efforts de peaufinage sont donc de nature aussi gargantuesque. » A quelques mois de sa sortie, Bethesda travaille donc encore d'arrache-pied sur le plus gros chantier de son titre. De rumeurs récentes laissaient entendre que le titre était actuellement en piteux état et que s’il sortait en juin il fallait s’attendre à un lancement douloureux, sans doute ponctué de bugs à l’instar de Cyberpunk 2077. Il faudra néanmoins attendre la grosse présentation de Starfield prévue à une date indéterminée pour en savoir plus.