Bethesda et les mondes ouverts démesurés, c’est une grande histoire d’amour. Avec Starfield, le studio piloté par Todd Howard pourrait cependant avoir poussé le curseur un peu trop loin. Avec le recul, certains anciens responsables de celui que beaucoup voyaient déjà comme « le Skyrim dans l’espace » reconnaissent volontiers que l'ambition du jeu était peut-être un peu trop grande pour ce que le studio était capable d’accomplir.

Starfield était trop ambitieux pour Bethesda

Interrogé par FRVR, Kurt Kuhlmann, ancien responsable de la conception des systèmes de jeu, est ainsi revenu sur les difficultés rencontrées lors du développement du RPG. Un premier problème est rapidement devenu apparent, presque tout était nouveau. A commencer par le moteur, présenté comme la refonte la plus importante depuis The Elder Scrolls 4 Oblivion, qui nécessitait une base technique fonctionnelle avant de pouvoir réellement construire le reste. Et plus le développement de Starfield avançait, moins les équipes avaient de temps pour exploiter et apprivoiser ces nouveaux outils. A cela s’ajoutait un problème de taille, littéralement. « Même avec la taille de l’équipe que nous avions pour Starfield, elle n’était pas assez importante pour créer la quantité de contenu que l’idée grandiose du jeu exigeait. Genre on avait besoin de beaucoup plus de développeurs. »

Todd Howard avait notamment une vision particulièrement ambitieuse et ne voulait justement pas que le jeu ne se résume à un simple « Skyrim dans l’espace », limité à quelques quelques planètes soigneusement conçues. Le patron de Bethesda aurait voulu plus que tout proposer un véritable univers spatial ouvert pour afficher une ampleur rarement vue chez le studio. Et Kuhlmann la juge aujourd’hui sévèrement. « C’était une vision sacrément ambitieuse et je ne pense pas, surtout avec le recul, que nous n'aurions jamais dû faire ça. Nous ne pouvions pas vraiment réaliser cette vision. »

The Elder Scrolls 6 retardé, pour le mieux ?

Si Bethesda est malgré tout parvenu à tenir une partie de cette promesse, le résultat est, selon l’ancien développeur, à contre-courant des qualités traditionnelles. « Nous l’avons fait à un degré assez impressionnant, mais oui, ce n’était pas notre domaine et ce qui était nos forces. » A force de vouloir faire plus grand que Skyrim, Bethesda se sera finalement pris les pieds dans le tapis. Et quand on sait que le studio a retardé The Elder Scrolls 6 pour donner vie à Starfield, c’est d’autant plus regrettable. « On s'attendait tous à ce qu'on travaille sur The Elder Scrolls 6 après Fallout 4 », avait expliqué le développeur dans cette même interview. C'était peut-être un mal pour un bien. Depuis le temps, les équipes doivent avoir davantage apprivoisé le moteur et ses systèmes associés, pour mieux donner vie à la vision que Todd Howard et le studio ont pour The Edler Scrolls 6. On l'espère en tout cas.

Source : FRVR