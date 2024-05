La semaine dernière, Starfield recevait en effet un patch changeant radicalement l'expérience notamment sur Xbox Series, avec entre autres des modes 60 et 40 FPS. Un ajout extrêmement attendu par les joueurs consoles, qui auraient été nombreux à retourner dans la galaxie imaginée par Bethesda.

Starfield tutoie à nouveau les étoiles

Après un lancement qui n'était pas sans accrocs en septembre 2023, Starfield est de nouveau sur le pas de tir. Il aura fallu pour cela moult patches et la dernière mise à jour majeure apportant une stabilité plus que bienvenue notamment sur consoles. Celle-ci a également ajouté de nouvelles fonctionnalités comme la personnalisation de vaisseaux ou des changements concernant le NG+. Tout cela semble avoir grandement motivé les joueurs à retourner explorer l'espace sous la bannière de Constellation.

C'est en tout cas ce que rapporte True Achievements. Starfield aurait ainsi enregistré une belle hausse de 72% de son compte de joueurs sur Xbox Series depuis l'arrivée du dernier patch. Il occuperait ainsi la 20ème place des jeux les plus joués sur ces consoles, contre la 29ème place avant le patch. Le site ne précise toutefois pas exactement le nombre de joueurs Xbox ayant relancé le jeu depuis. L'ajout de modes 40 et 60 FPS pour un RPG en monde ouvert de ce calibre lui ont quoi qu'il en soit fait le plus grand bien. Les experts analystes chez Digital Foundry se sont d'ailleurs fendus d'une vidéo comparative, accessible ci-dessous, montrant les nombreux bienfaits de la dernière mise à jour en ce sens.

Un avenir enfin prometteur pour le dernier jeu de Bethesda ?

Bethesda prévoit d'ajouter encore d'autres nouveautés à Starfield. L'une des plus attendues étant enfin l'arrivée de véhicules terrestres. Certains joueurs rongent d'ailleurs leur frein et se disent prêts à retourner sur le jeu une fois cette fonctionnalité déployée. Celle-ci devrait par ailleurs arriver a priori prochainement. Plusieurs bugs encore présents méritent également leur lot de correctifs.

L'exclusivité Xbox revient en tout cas définitivement de loin, et l'aventure dans les étoiles n'est pas encore terminée. Starfield accueillera en effet courant de l'automne son premier DLC, Shattered Space. Elle pourrait arriver plus précisément en septembre, et porterait une attention particulière à la faction des Va-ruun. Nous devrions en avoir le cœur net à l'occasion du Xbox Games Showcase prévu le 10 juin. Et au-delà, un potentiel portage du jeu sur PS5 pourrait se profiler à l'horizon, afin d'en booster encore les ventes.