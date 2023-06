Le jour J approche. Le Xbox Games Showcase fera enfin la lumière sur les prochaines exclusivités de la marque, dont Starfield. Le « Skyrim dans l’espace » est particulièrement au tournant. D’une part parce qu’il souffrira automatiquement de la comparaison avec le RPG le plus emblématique de Bethesda, de l’autre parce que Redfall a été une telle déception que tous les espoirs reposent désormais sur lui. Gameplay, histoire, monde ouvert… le showcase dédié au jeu devrait être riche en nouvelles informations. C’est un secret de polichinelle à ce stade, la présentation réservera également deux surprises : une manette et un casque aux couleurs de Starfield. Mais ce ne seront pas les seuls objets collector autour du jeu. Les différentes éditions de l'exclusivité Xbox Series se dévoilent à l’avance.

Les différentes éditions de Starfield ont fuité

Encore des leaks autour de Starfield. Depuis plusieurs semaines, les fuites autour du jeu s’enchaînent. A tel point, que la manette et le casque collector se retrouvent déjà dans la nature et dans des magasins français. Aucune vidéo de gameplay à l’horizon, mais le dataminer Billbil-Kun (Dealabs) récidive en dévoilant les différentes éditions du jeu. Enfin, dévoiler reste un bien grand mot puisqu’il ne confirme que leur existence et leurs prix. On apprend en outre que Starfield sera décliné en trois versions. La standard, facturée 79,99€ sur Xbox Series et 69,99€ sur PC, la Premium affichée à 114,99€ sur console et 10€ de moins sur PC. Celle qui devrait faire de l'œil aux adorateurs de la marque ce sera sans doute l'Édition Constellation et elle ne sera clairement pas donnée.

Elle coûtera la bagatelle de 299,99€ sur l’ensemble des plateformes, rien que ça ! Qu’est-ce qui justifie ce prix ? Impossible à savoir pour le moment, le contenu des différentes éditions restant encore mystère. Reste à voir si Microsoft parviendra à garder le secret jusqu’à sa conférence, qui se tiendra le dimanche 11 juin 2023 de 19h00 à 21h00. On imagine en revanche que ce sera un collector monstrueux, avec sans doute une maquette d’un vaisseau, une réplique du casque ou en tout cas quelque chose d’imposant, le tout agrémenté de bonus digitaux et d’une jolie boîte qui claquera bien sur votre étagère. Mais tout ça n’est que supposition jusqu’au Xbox Games Showcase. Enfin, si ça non plus ça ne fuite pas avant le grand rendez-vous.