Starfield est de retour, pour nous jouer un nouveau tour. Et pas des plus réussis malheureusement. En effet, les joueuses et joueurs français sont en colère après l'arrivée du nouveau DLC.

Trois ans après sa sortie, Starfield essaie encore de raccrocher les wagons. Malgré une tonne d'idées, la maladresse de la proposition a malheureusement laissé une partie du public sur le côté. Mais Bethesda n'a pas dit son dernier mot. L'exclusivité console Xbox vient de se terminer avec l'arrivée du jeu sur PS5, un retour qui s'est accompagné d'un nouveau DLC. Sauf qu'une mauvaise surprise attendait les fans français.

Une absence incompréhensible pour le nouveau DLC de Starfield

C'est un retour en demi-teinte pour Starfield. Au-delà du fait que la version PS5 rencontre des problèmes, une autre nouveauté s'est attirée les foudres de bon nombres de joueuses et de joueurs. En effet, le portage du jeu n'était pas le seul événement de la semaine. En plus de cela, Bethesda avait préparé du contenu supplémentaire, ainsi qu'un tout nouveau DLC. Or, ce dernier n'est pas tout à fait présenté comme il l'aurait dû.

Et pour cause, quelle ne fut pas la surprise des joueuses et des joueurs en découvrant l'absence de doublage français sur le DLC Terran Armada de Starfield. Pourtant, il était bien mentionné à l'origine qu'il devait avoir une VF audio. Sauf qu'il y a apparemment eu du changement en cours de route, sans que personne soit prévenu. Une publicité mensongère qui serait due à Microsoft et Xbox.



Capture d'écran du 10 avril 2026. © Gameblog.

L'intelligence artificielle au cœur du problème ?

Face à ce constat, la sanction des joueuses et joueurs français a été immédiate. Sur Steam, la moyenne des notes françaises est « très négative » pour le DLC de Starfield. Un retour qui plombe la notation globale. Et on ne peut pas s'y tromper. Il suffit de jeter un œil aux commentaires pour voir que l'absence de VF est directement pointée du doigt, ainsi que « Microsoft et sa politique pro IA absolument pitoyable ».

Il est de notoriété publique que Microsoft et le monde du doublage français sont en conflit. Ce dernier s'oppose radicalement à l'entraînement de l'intelligence artificielle grâce aux voix des comédiennes et comédiens. C'est pourquoi plusieurs jeux Xbox récent ou à sortir ne proposent pas de VF, comme Starfield ou encore Forza Horizon 6. Une situation qui fait « vraiment ch*er »1 une part du public dont l'immersion est ruinée, dit-elle sans mâcher ses mots.

Capture d'écran du 10 avril 2026. © Gameblog.