Deux ans après sa sortie, Starfield continue d’alimenter de nombreux débats quant à sa réception, et les dernières déclarations de l’un de ses créateurs ajoutent encore un peu d’huile sur le feu.

De son annonce en 2018 jusqu’à sa sortie en 2023, Starfield aura incontestablement été l’un des titres les plus attendus par tous les fans de RPG. Il faut dire qu’avec Bethesda à la barre, certains joueurs avaient placé de grands espoirs en ce projet, qu’ils imaginaient déjà devenir une nouvelle référence dans le genre. Malheureusement, le destin du dernier-né des créateurs de Fallout et The Elder Scrolls aura finalement été tout autre, certains allant même jusqu’à le considérer comme un véritable échec. Ce qui est loin d’être l’avis de l’un des développeurs du jeu.

Starfield n’est pas un échec, assure ce développeur

En effet, interrogé à ce sujet par nos confrères de FRVR, Bruce Nesmith, qui a officié pendant plusieurs années en tant que concepteur de systèmes sur Starfield, a déclaré qu’il s’agissait au contraire d’un « super jeu », qui a cependant souffert des attentes que s’étaient fixés les joueurs par rapport aux autres RPG de Bethesda. « Je pense que c’est un bon jeu » commence-t-il ainsi par déclarer. « Je ne pense pas qu’il soit du même calibre que les deux autres, Fallout ou Skyrim, ou plutôt The Elder Scrolls, mais je pense que c’est un bon jeu ».

« J’ai travaillé dessus, et je suis fier de travail que j’ai réalisé », ajoute ensuite le développeur. « Je suis fier du travail accompli par les personnes que je connaissais. Je pense qu’ils ont créé un excellent jeu ». Le problème, cependant, c’est qu’en arrivant après des franchises comme Fallout et The Elder Scrolls, Starfield avait inévitablement un sacré poids sur les épaules. Et c’est ce qui explique, selon lui, pourquoi le jeu a finalement déçu les joueurs. « Si ce même jeu n’avait pas été commercialisé par Bethesda, il aurait été reçu différemment », affirme Nesmith.

Les fans de Mass Effect se moquent de ses arguments

Quant à la principale raison qui pourrait expliquer pourquoi Starfield n’a finalement pas bénéficié d’un accueil aussi chaleureux qu’escompté, le développeur estime que cela est sans doute dû à la génération procédurale sur laquelle repose le titre, plus que sur l’absence très décriée de certaines mécaniques comme le voyage en temps réel par exemple. « Je suis un grand fan de l’espace, je suis astronome amateur, je m’y connais bien dans ce domaine et une grande partie de mon travail sur Starfield concernait sur les données astronomiques », explique-t-il notamment.

« Mais l’espace est intrinsèquement ennuyeux », ajoute-t-il alors. « Il est littéralement décrit comme un néant. Donc à mon avis, ce n’est pas là que réside l’excitation », estime Nesmith. Une remarque qui, sans surprise, n’a pas manqué d’être tournée en dérision sur les réseaux sociaux, les joueurs n’hésitant pas à invoquer une franchise comme Mass Effect pour souligner l’absurdité de sa remarque. « Manque de talent », s’est par exemple contenté d’affirmer un internaute avec une image de Mass Effect Legendary Edition à l’appui.

« Cela signifie simplement que vous n’avez pas réussi à rendre le jeu intéressant » ajoute un autre de son côté. « C’est vraiment une question de compétences, car l’espace offre des possibilités infinies pour raconter des histoires. Mass Effect a créé tout un univers et il est totalement facultatif de se plonger dans toutes ses subtilités ». Bref, autant dire que le débat entourant Starfield est encore loin d’être terminé, donc. On peut même d’ailleurs s’attendre à le voir revenir de plus belle dès l’année prochaine, si les rumeurs entourant son arrivée sur PS5 finissent par s’avérer.

Source : FRVR