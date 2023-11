Starfield, la dernière création de Bethesda, subit une diminution significative de sa popularité, avec désormais une note 'Mixte' sur Steam.

Starfield ne séduit plus ?

Accueilli favorablement à sa sortie, Starfield fait face à un déclin lent mais régulier de l'opinion publique. L'engouement initial s'est dissipé, et même les joueurs les plus passionnés revoient leur jugement. Récemment, Starfield a été classé comme le jeu le moins bien noté de Bethesda. Il a aussi reçu un nombre décevant de nominations aux Game Awards, et sa cote est tombée à 'Mixte' sur Steam.

En consultant la page Steam de Starfield, on constate que les sections "Avis récents" et "Tous les avis" montrent une note 'Mixte'. Ce changement est notable après avoir reçu 75 898 avis, avec seulement 48 % d'avis positifs récemment. Au total, 69 % des avis sur ces 75 898 sont positifs, un résultat assez faible comparé au reste du catalogue de Bethesda.

Ce déclin n'étonne pas de nombreux fans. Un récent fil de discussion sur Reddit consacré à la nouvelle évaluation 'Mixte' de Starfield est rempli de critiques de joueurs ayant joué jusqu'à 100 heures. Certains qualifient le jeu de "complètement inintéressant" ou de "trop ambitieux". On retrouve des plaintes similaires dans les avis sur Steam, où un utilisateur a même affirmé avoir perdu son enthousiasme pour The Elder Scrolls 6.

La fin d'une épopée

D'autres joueurs soulignent des problèmes techniques, comme les longs écrans de chargement fréquents et une sensation de perdre leur temps. Ils critiquent aussi la navigation laborieuse et les planètes désertes. Le déclin de Starfield semble lié à l'ennui des joueurs, surtout en comparaison avec des jeux comme Skyrim et Fallout, jugés infiniment rejouables.

Il reste à voir si Bethesda réussira à redynamiser Starfield. L'idée que le jeu remporte le prix du Meilleur RPG aux Game Awards, en concurrence avec des titres comme Baldur's Gate 3, semble quelque peu irréaliste. Les fans espèrent que de potentiels DLC ou les outils de modding annoncés pourraient rallonger la durée de vie du jeu, même si cela peut paraître déjà trop tard.

Il y a tout de même de beaux espoirs quand on voit ce que peut faire une communauté talentueuse avec du modding. Il suffit de voir Skyrim pour s'en rendre compte. Au-delà d'un matériau de base qualitatif, c'est une véritable épopée sur le long terme. Il en est de même pour les jeux Fallout ou les anciens TES.